Bülbülün ömrü Türkiye yolunda geçti

FERHAT DEMİRCAN - Ortalama yaşam süresi 8 yıl olan 24 gram ağırlığında bir bülbülün, 7 yıldır kışladığı Afrika'dan binlerce kilometre yol kat ederek üreme için Türkiye'ye geldiği belirlendi.

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Öğretim Görevlisi Dr. Arzu Gürsoy Ergen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, küresel ısınmanın etkilerinin izlenmesi ve kuşların göç yollarının, beslenme, üreme ve konaklama alanlarının belirlenmesi amacıyla Ankara ve Orta Doğu Teknik Üniversiteleri ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü iş birliğinde kuş halkalama çalışması yürütüldüğünü anlattı.

Eymir Kuş Halkalama İstasyonu'nda, ODTÜ Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Can Bilgin ve Orman ve Su İşleri uzmanı Burak Tatar'la birlikte çalışmayı koordine ettiklerini aktaran Ergen, ilk etapta 31 türden 330 kuşu halkalayarak kanat, kuyruk ve tarsus uzunluklarını, ağırlık ve cinsiyetlerini kayıt altına alıp doğaya bıraktıklarını söyledi.

İstasyonda yürüttükleri halkalama çalışmaları ile kuşların göç yollarının, kışlama ve üreme alanlarının, göç takvimi ve stratejileri ile popülasyon dinamiklerinin daha iyi anlaşılmasını hedeflediklerini dile getiren Ergen, konaklama ekolojisi ve göç stratejisi araştırmalarının yanı sıra kuşlardan alınacak örneklerle genetik analizler yapmayı planladıklarını bildirdi.