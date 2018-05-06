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Bülbülün ömrü Türkiye yolunda geçti

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2018 11:19 | Son Güncelleme

Afrika'da kışlayan ve ortalama yaşam süresi 8 yıl olan bir bülbülün, 7 yıldır Türkiye'ye göç ettiği belirlendi - Ankara Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Ergen: - "Küresel ısınmanın etkilerinin belirlenmesi amacıyla yürüttüğümüz Ulusal Kuş Halkalama Programı kapsamında yakaladığımız bülbülün, 2011 yılında Türkiye'de halkalandığını ve o tarihten günümüze kadar da düzenli biçimde Orta Afrika'dan Türkiye'ye göç etmeyi başardığını tespit ettik"

FERHAT DEMİRCAN - Ortalama yaşam süresi 8 yıl olan 24 gram ağırlığında bir bülbülün, 7 yıldır kışladığı Afrika'dan binlerce kilometre yol kat ederek üreme için Türkiye'ye geldiği belirlendi.

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Öğretim Görevlisi Dr. Arzu Gürsoy Ergen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, küresel ısınmanın etkilerinin izlenmesi ve kuşların göç yollarının, beslenme, üreme ve konaklama alanlarının belirlenmesi amacıyla Ankara ve Orta Doğu Teknik Üniversiteleri ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü iş birliğinde kuş halkalama çalışması yürütüldüğünü anlattı.

Eymir Kuş Halkalama İstasyonu'nda, ODTÜ Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Can Bilgin ve Orman ve Su İşleri uzmanı Burak Tatar'la birlikte çalışmayı koordine ettiklerini aktaran Ergen, ilk etapta 31 türden 330 kuşu halkalayarak kanat, kuyruk ve tarsus uzunluklarını, ağırlık ve cinsiyetlerini kayıt altına alıp doğaya bıraktıklarını söyledi.

İstasyonda yürüttükleri halkalama çalışmaları ile kuşların göç yollarının, kışlama ve üreme alanlarının, göç takvimi ve stratejileri ile popülasyon dinamiklerinin daha iyi anlaşılmasını hedeflediklerini dile getiren Ergen, konaklama ekolojisi ve göç stratejisi araştırmalarının yanı sıra kuşlardan alınacak örneklerle genetik analizler yapmayı planladıklarını bildirdi.

Dr. Ergen, halkalanan türler arasında söğüt bülbülü, karabaşlı ötleğen, ishakkuşu, halkalı sinekkapan, yalıçapkını, karatavuk, bülbül, benekli bülbül gibi türlerin bulunduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Çalışmalarımız çerçevesinde ulaştığımız en önemli verilerden birisi de bülbüle yönelik oldu. Kuş göç yolları ile tür ve popülasyonlarının belirlenmesi amacıyla yürüttüğümüz kuş halkalama çalışmaları esnasında Eymir Gölü'nde kurduğumuz ağlarla yakaladığımız bir bülbülün, 2011 yılında yine Eymir’de halkalandığını ve o tarihten günümüze kadar düzenli biçimde Orta Afrika'dan Türkiye'ye göç etmeyi başardığını tespit ettik. Ortalama 8 yıl ömre sahip bir bülbülün, düzenli biçimde 7 yıldır anavatanı Afrika'dan havalanıp, küçük kanatlarıyla binlerce kilometrelik çileli yolculuktan sonra Türkiye'ye gelmesi önemli bir tespit oldu."

Orman ve Su İşleri Bakanlığı uzmanı Burak Tatar da Eymir'de kuş halkalama çalışmalarının 2001- 2002 ve 2011- 2012 yıllarında yapıldığını, daha sonra bir süre ara verilen çalışmalara bu yıl yeniden başlandığını belirtti.

Tatar, Ulusal Kuş Halkalama Programı'nın bu alandaki boşluğun doldurulması ve önemli verilerin elde edilmesi bakımından faydalı olacağını dile getirdi.

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Ankara Üniversitesi Bulbul Kuş Gözlem İstasyonu ODTÜ

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