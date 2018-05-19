Buldan, iftara katıldı

İSTANBUL (AA) - HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, yöre derneklerinin düzenlediği iftar programına katıldı.
Buldan, İslam dininin yok etmeyi, yok saymayı, inkar etmeyi değil, kucaklaşmayı, hoşgörüyü ve kardeşliği emrettiğini anlattı.
Buldan, "Zulümden kurtulmak için karşımızdaki en yakın yol 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçimlerdir. Seçimlerin tarihsel ve dönemsel olarak ne kadar önemli ve kıymetli olduğunun ayrımına varması lazım. Bir dönüm noktası olarak görmeliyiz." ifadelerini kullandı.
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