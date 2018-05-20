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Bulduğu 2 bin 500 lirayı sahibine teslim etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2018 19:01 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde, üniversite öğrencisi İsmail Otman ev kirası ve faturaları için bankadan çektiği 2 bin 500 TL'yi koyduğu cüzdanını kaybetti.

Bulduğu 2 bin 500 lirayı sahibine teslim etti

Nermin UÇTU/MANİSA, (DHA)- MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde, üniversite öğrencisi İsmail Otman ev kirası ve faturaları için bankadan çektiği 2 bin 500 TL'yi koyduğu cüzdanını kaybetti. Öğrencinin kaybettiği cüzdanı bulan esnaf Murat Dural, gence ulaşarak parasını teslim etti.
Olay, bugün gündüz saatlerinde Yarhasanlar Mahallesi'nde meydana geldi. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Rekreasyon Bölümü 2'nci Sınıf öğrencisi İsmail Otman, ailesinin ev kirası ile faturalarını ödemesi için gönderdiği parayı çektikten sonra cüzdanına koydu. Fakat Otman cüzdanını bir anlık dargınlıkla ATM'nin önünde unutarak oradan uzaklaştı. Cüzdanını unuttuğunu fark eden Otman ATM'ye döndüğünde cüzdanını bulamadı.
Üniversitesi öğrencisinin kaybettiği cüzdanı Cumhuriyet Meydanı'nda büfe işleten Murat Dural buldu. İçinde 2 bin 500 lira ve gencin kan grubu kartını bulan Dural, kartta yazılı telefon numarasının arayarak Otman'a ulaştı. Üniversite öğrencisi genç, Dural'ın işyerine gelerek cüzdanını eksiksiz teslim aldı. Kaybettiği cüzdanı ve parasına kavuşan üniversite öğrencisi İsmail Otman, cüzdanı bulup kendisine ulaştıran Dural'a teşekkür etti.
Bulduğu cüzdanı gence teslim eden esnaf Murat Dural ise "Eve gidiyordum. Eve gitmeden önce kredi kartımın borcunu yatırmak istedim. Banka ATM'sine gittiğimde cüzdan ATM'nin ön tarafında duruyordu. Cüzdanı alıp eve geldim. Adrese ulaşmak için içini kurcaladığımda telefon numarasını buldum. Bunun üzerine arkadaşı arayarak cüzdanını teslim ettim" dedi.

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Bulduğu 2 bin 500 lirayı sahibine teslim ettiBulduğu 2 bin 500 lirayı sahibine teslim etti

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