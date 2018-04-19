Bulduğu 6 bin TL'yi teslim eden şoföre ödül

UŞAK, (DHA)- UŞAK Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde şoför olarak çalışan Ali Cengiz, görev esnasında bulduğu 6 bin TL'yi sahibine ulaştırılmak üzere amiri arıcılığıyla polise teslim etti. Cengiz, AK Partili Belediye Başkanı Nurullah Cahan tarafından bir haftalık tatille ödüllendirildi.

Uşak Belediyesi'nde çalışan şoför Ali Cengiz, dün gece saatlerinde görev yaptığı sırada bir cüzdan buldu. Cengiz, içerisindeki para miktarına dahi bakmaksızın bağlı bulunduğu Belediye Başkan Yardımcısı'na cüzdanı teslim etti. Daha sonra tutulan tutanak ile içinde 6 bin TL bulunan cüzdan sahibine ulaştırılmak üzere Uşak Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Örnek davranışı nedeniyle Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan'ın makamında ağırladığı Cengiz, "Bugüne kadar böyle bir paraya ihtiyacımız olmadı. Ailemize haram lokma yedirmedik. İçerisindeki para miktarını bilmediğim cüzdanı bulur bulmaz sahibine ulaştırılması için amirime teslim ettim" dedi. Cengiz, Türk milletinin bu tür konularda duyarlı olduğunu da söyledi.

Belediye Başkanı Nurullah Cahan da örnek davranışı nedeniyle Cengiz'e teşekkür edip, "Anadolu insanı ferasetli ve helal lokmayı gözeten bir kimliğe sahiptir. Böyle bir personele sahip olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Şehrimiz emin ellerde. Personelimiz dört maaş tutarındaki parayı hiçbir kuruşuna dokunmadan emniyet yetkililerimize teslim etti. Biz bu tür nitelikli personelle çalışmaktan, Uşak halkına hizmet vermekten dolayı mutluyuz" diye konuştu. Başkan Cahan, temizlik personeli Cengiz'i bir haftalık otel tatiliyle ödüllendirdi.

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