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Bulduğu düvenin sahibin arıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2018 18:23 | Son Güncelleme

ORDU’nun Ünye ilçesinde bir çoban, dün gece ilçe merkezinde başıboş gezen düve buldu.

Bulduğu düvenin sahibin arıyor

Gökhan İÇKİLLİ-Mücahit GÜREL/ÜNYE (Ordu), (DHA) - ORDU’nun Ünye ilçesinde bir çoban, dün gece ilçe merkezinde başıboş gezen düve buldu. Bulduğu düveyi kendi ahırına bağlayan çoban, hayvanın sahiplerinin gelmesini bekliyor.
Ünye ilçesi Çınarlık Mahallesi'nde çoban Murat Küçük (42), dün gece ahırın etrafında başıboş gezen bir düve fark etti. Sahibini çevrede göremeyen Küçük, durumu zabıtaya bildirdi. Sahibinin ahırından kaçtığı düşünülen düve Küçük tarafından kendi ahırına alındı. Küçük, "Saat 00.50 sıralarında düveyi sahipsiz bir şekilde gördüm. Koşuyordu ve yakaladım. Diğer ineklere baktığım ahırın önüne bağladım. Düvenin sahibini bekliyoruz" dedi.
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Bulduğu düvenin sahibin arıyorBulduğu düvenin sahibin arıyorBulduğu düvenin sahibin arıyorBulduğu düvenin sahibin arıyor

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