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Bulduğu yarım altını sahibine teslim etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2018 16:36 | Son Güncelleme

Van’ın Başkale ilçesinde esnaflık yapan Kadir Karagöz, yerde bulduğu yarım altını belediye görevlilerinin desteğiyle sahibine teslim etti.Maddi durumu kötü olduğu öğrenilen Münür Özdemir, kendisine ait yarım altını bozdurmaya giderken yolda kaybetti.

Bulduğu yarım altını sahibine teslim etti

Van’ın Başkale ilçesinde esnaflık yapan Kadir Karagöz, yerde bulduğu yarım altını belediye görevlilerinin desteğiyle sahibine teslim etti.
Maddi durumu kötü olduğu öğrenilen Münür Özdemir, kendisine ait yarım altını bozdurmaya giderken yolda kaybetti. Durumdan sonradan haberdar olan Özdemir, Başkale Belediyesine giderek kaybettiği altınının bulunması için anons yapılmasını istedi. Bu sırada anonsu duyan ve ilçede büfe çalıştıran Kadir Karagöz, zabıta müdürlüğüne gelerek bulduğu yarım altını sahibine teslim etti.
Kaybettiği altının bulunmasına sevinen Münür Özdemir, başta belediye yetkileri olmak üzere altını bulan Kadir Karagöz’e teşekkür etti.

Bulduğu yarım altını sahibine teslim etti

Bulduğu yarım altını sahibine teslim etti

Bulduğu yarım altını sahibine teslim etti

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