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Buldukları 10 lirayı camiye bırakan çocuklara ödül

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2018 16:21 | Son Güncelleme

SİVAS'ın Ulaş ilçesinde iftar için pide almaya giderken yolda buldukları 10 lirayı güvenilir olduğunu düşünerek camiye bırakan 3 çocuk, kaymakam tarafından ödüllendirildi.

Buldukları 10 lirayı camiye bırakan çocuklara ödül

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ın Ulaş ilçesinde iftar için pide almaya giderken yolda buldukları 10 lirayı güvenilir olduğunu düşünerek camiye bırakan 3 çocuk, kaymakam tarafından ödüllendirildi.
​Ulaş ilçesinde iftar için ekmek almaya giden Esmanur Özkan (11), Bedirhan Özkan (7) ve Bengisu Göçgün (10) yerde 10 lira para buldu. Çocuklar, 'Biz yerde para bulduk, haram olduğu için size bırakmak istedik' yazılı notla, parayı Merkez Camisi'nin minberine bıraktı. İmam Hatibi Bilal Başer, parayla birlikte notu buldu. Bu davranıştan etkilenen Başer, çocuklara ulaştı, ardından da durumu Ulaş Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz ile paylaştı.
Kaymakam Yılmaz, bu örnek davranışlarından dolayı çocukları makamında ağırlayarak kitap ve çeşitli hediyeler verdi. Çocukları tebrik eden Kaymakam Yılmaz, "Duygulandım. Biz de bu arkadaşları görelim, tanıyalım istedik. Yaptığınız hareketler takdire şayandır, sosyal medyada paylaşınca olumlu dönüşler aldık. Bilal Başer hocamız bizimle paylaşınca gayet güzel ve örnek davranış olduğunu düşündüm. Sizlerin yaptığı davranışları ödüllendirmek istedik ve umarım bu davranışınız büyüklere dahi örnek olur. Bulduğunuz parayı öncelikle sahibine ulaştırmak gerekiyor. Bulamıyorsanız sizin yaptığınız gibi hayır işinde kullanılmak üzere camiye veya güvenilir bir yere teslim edebilirsiniz. Yaptığınız davranış çok güzel. Sizler gibi dürüst bireyler yetiştirdikleri için ailelerinize çok teşekkür ediyorum" dedi.
Çocuklardan Esmanur Özkan ise, "Parayı biz yokuşun orada bulmuştuk. Bengisu arkadaşımız da parayı camiye bırakalım demişti. Caminin güvenilir bir yer olduğunu düşündüğümüz için oraya bırakmak istedik. Kimse yoktu. Biz de parayı bırakırken yanına da not yazdık" diye konuştu.
Bengisu Gökgün de "Biz arkadaşlarımızla para bulduk bunun haram olduğunu düşünerek camiye bırakmak istedik" dedi.

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Buldukları 10 lirayı camiye bırakan çocuklara ödülBuldukları 10 lirayı camiye bırakan çocuklara ödül

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