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Bülent Arınç'a büyük şok! Hesabından cinsel içerikli paylaşım yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2018 10:09 | Son Güncelleme

Eski TBMM Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın sosyal medya hesabından dün gece cinsel içerikli bir paylaşım yapılması sosyal medyada olay oldu.

Bülent Arınç'a büyük şok! Hesabından cinsel içerikli paylaşım yapıldı

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç'ın 3 milyon 217 binden fazla takipçisi olan kişisel Twitter hesabından dün gece yarısı cinsel içerikli paylaşım yapıldığı ileri sürüldü. İddiaya göre, Arınç'ın sosyal medya hesabından Gamze Duman kullanıcı adıyla cinsel içerikli yayın yapan bir hesabın 26 Şubat'taki mesajı paylaşıldı.

Sosyal medyada "Bülent Arınç'ın gece yarısı yaptığı retweet" başlığıyla olay bir anda yayıldı. Sosyal medya kullanıcılarının kısa sürede tepki göstermesiyle iddiaya göre önce paylaşım kaldırıldı. Ardından paylaşılan söz konusu hesap kapatıldı.

Sosyal medya kullanıcıları Arınç'ın hesabının hack'lendiği ya da sosyal medya hesabını kullanan kişinin kazasına uğradığı yorumunu yaptılar.

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Anahtar Kelimeler:
Bülent Arınç Twitter

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