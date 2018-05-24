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'Bülent Arınç bana iş teklif etti'

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2018 13:45 | Son Güncelleme

FETÖ'nün TSK'ya yönelik ilk eylemi olarak değerlendirilen Şemdinli iddianamesi yazan ve önce meslekten çıkarılan sonra geri dönen ve halen de açıkta olan Van eski Savcısı Ferhat Sarıkaya, TBMM eski Başkanı Bülent Arınç’ın kendisine iş teklif ettiğini söyledi. İddiaya göre Arınç, Meclis Başkanı olduğu dönemde, Sarıkaya’ya TBMM Hukuk Müşavirliği önerdi. Sarıkaya ise öneriyi kabul etmedi.

'Bülent Arınç bana iş teklif etti'

Sözcü'den Asuman Aranca'nın haberine göre; Sarıkaya yüksek yargı mensuplarının yargılandığı Yargıtay 9. Dairesinde, tanık sıfatı ile ifade verdi. Şemdinli iddianamesi sonrası meslekten çıkarılınca Arınç'ın iş teklif ettiğini ancak kabul etmediğini belirten Sarıkaya, FETÖ'cüler aracılığı ile ailesi ile birlikte önce Güney Amerika'ya sonra da Bosna'ya gittiğini ve FETÖ'ün kendisini düzenli maaşa bağladığını açıkladı.

Sarıkaya, Yaşar Büyükanıt'ın suçlandığı Şemdinli iddianamesini, halen FETÖ’den tutuklu olan Van eski Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı İlhan Kaya’nın evinde hazırladıklarını da açıkladı. ”Mahkeme Başkanı Kaya’nın iddianame taslağını görmek istedi, taslağı alıp evine gittim. Okudu, bazı bölümler ekledi.

Yazdıkları çok ağırdı. İtiraz ettim ama meslek büyüğüm olduğu için fazla ses çıkaramadım. Kaya, bu davanın kendi mahkemesine düşmesini de sağladı'' dedi ve ‘'Beni bu cenderenin içine atan Kaya’dır'' açıklaması yaptı.


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Anahtar Kelimeler:
FETÖ Bülent Arınç Ferhat Sarıkaya

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
AKP ye oy vermiş biri olarak bende KANDIRILDIM.... AKP de fetocu olmayan tek yönetici gösterin taksimde kendimi asacam AKP'nin kurucusu FETO AKP bitmeden FETO bitmez
Arınç bir numaralı fetocu ama akp bunun oğlunu aday yapti
kimin eli kimin cebinde belli degil cambazlar ulkesine dondu gunbegun benim guzel memleketim.
FETÖ YÜ NERDE ARIYORSUNUZ .... VEYA GERÇEKTEN SAMİMİ OLURMUSUNUZ ... YAZIK O CANINDAN OLAN İNSANLARA.
Eski den bir mertlik vardı İnsanlar ölürken bile, Söylemesi gerekeni söylerlerdi. Şimdi öylemi ? Tab iki hayır,dürüstlük kalmamış , mertlik pazara düşmüş, pırasadan ucuz. Be adam o zaman susuyorsun. zaman geçmiş, şimdi ötüyorsun şimdimi doğruluk aklına geldi.
en büyük fetöcü akapedir
ilişkilere bakın..şimdi de Arınç in oğlu Akepe den vekil adayi oldu.
ACELE ETMEYİN BU HESAPLARIN TAMAMI ZAMANINDA GÖRÜLECEKTİR
ADALETİ KATLEDENLER O FETÖCÜ PİSLİKLERİ BU DÜZEN DOĞURDU,akp düzeni
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