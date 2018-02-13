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Bülent Arınç'ın damadı hakkında şok 'Fetullah Gülen' iddiası!

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.02.2018 14:54 | Son Güncelleme

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) eski Başkanı Bülent Arınç'ın damadı Ekrem Yeter'in Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçlamasıyla yargılandığı davanın ikinci celsesi görüldü. Davada tanık olarak dinlenen Bülent Çanakçı, Arınç’ın damadının, Fetullah Gülen’in hastalıklarını tedavi için planlanan kök hücre merkezinin personel tedarikinden sorumlu kişi olduğunu söyledi.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya tutuksuz sanık Ekrem Yeter, avukatları ile yakınları katıldı. Davanın bugünkü celsesinde tanık ifadeleri dinlenildi. Tanık Bülent Çanakçı, 2009 yılına kadar FETÖ içinde bulunduğunu anlatarak,kendisinin Dışkapı Çocuk Hastanesi'nde Baş Hekim Yardımcısı olduğunu belirtti.

Yeter'in de Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı olduğunu ifade eden Çanakçı, "Bu yapının içindekiler Yeter için, 'kendisi ağabeyimizdir, hastaları oraya gönderebilirsin' diyorlardı. Bu kişilerin tamamının ismini hatırlamıyorum. Hasan Dost isimli ilahiyatçı bunu söyleyenlerin arasındaydı. Bu kişi akademisyen olmayan hekimlerden sorumlu kişiydi. Bildiğim kadarıyla devlet memuru değildi. Sanığa bu konuşmalardan sonra bir kaç kez hasta götürdüm. Benim de yapı içinde yer aldığımı biliyordu" şeklinde konuştu.

"FETÖ'NÜN TALİMATIYLA AÇILAN MERKEZE PERSONEL DESTEĞİ VERECEKTİ"

Yeter'in Kardiyoloji Derneği Başkanı olduğu dönemde Hacettepe Hastanesi'nde FETÖ üyelerinin bulunduğu "Teknokent" isimli bir yer bulunduğunu dile getiren Çanakçı, "Orada kök hücre merkezi kurmak için çok uğraştılar, belediye başkanları ile görüştüler. FETÖ elebaşı Gülen'in doktoru firari Turcay Delibaş bu konu üzerinde çok duruyordu. Bu merkezi Gülen'in hastalıklarını kök hücre tedavisiyle geçirip, ömrünü uzatmak için açmak istedikleri basında haberlere konu olmuştu. Bu FETÖ'nün talimatıyla Tuncay Delibaş tarafından uygulamaya geçirilen bir projeydi. Hacettepe bu projeye teknik, Ekrem Yeter de personel desteği verecekti. Bu projede aktif olarak yer aldı" iddialarında bulundu.

"BENİM AÇIMDAN BİR ZARARI YOK"

Çanakçı, Yeter'i Tuncay Delibaş konusunda uyarmak için bir gün odasına gittiğini, o sırada Yeter'e telefon geldiğini anlatarak şunları kaydetti:

"Kiminle konuştuğunu bilmiyorum ancak, 'indeyim bekliyorum. Beyefendi gelecekmiş paraları saydım bekliyorum. Halı serdik bekliyoruz' diyerek, Cumhurbaşkanımızla dalga geçtiğini hatırlıyorum. Bu olay tam tarihini hatırlamıyorum ama 17-25 Aralık'tan sonraydı. Telefon konuşmasından sonra dışarı çıktık. Ben Tuncay Delibaş'ın dış güçlerin adamı olduğunu ve kendisine zarar vereceğini söyledim. Bana 'bu işler senin bildiğin gibi değil. Benim açımdan bir zararı yok' dedi."

Çanakçı, Yeter'in eşinin de o dönemde "Ablaların ablası" olarak bilindiğini, tayin ve atamalarda etkili bir isim olduğunu iddia etti. Tanık Çanakçı'nın ifadesinin ardından söz hakkı verilen Yeter, iddiaları reddetti. Daha sonra ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, duruşmayı 10 Nisan 2018'e erteledi.

İHA

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Bülent Arınç Ankara Ekrem Yeter FETÖ Fetullah Gülen

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Okuyucu Yorumları 15 yorum
AKP İLK KURLUMUNDAN BUYANA GELEN VEKİL VE BAKANLARIN ÇOĞU FETÖ ZATEN BİLMEYEN MAL DIR.
Kandırıldım özür diliyorum desin kurtulsun
fetonun talımatıyla rahmetlı kamar genç bu gunlerı daha önce hatırlatmış meclıste hukumet yok terorıt feto ve yandaşları varmış
Şaşırmadık nedense? Arınç efendinin de onların safında olduğunu beşikte bebeler de biliyor.Papu yeni ginedeki yerliler bile biliyor bunların fetöcu olduğunu.
Allah allah yaa nasıl olur böyle birşey yalandır külliyen uydurmadır bu haberler
biride cikip sunu demiyor,fetö diye birsey var mi yoksa saraydaki dikdatörün yalani mi? ben inanmiyorum ve gun gelecek hersey ortaliga cikacak,bana mantikli bir sekilde 15 temmuzu anlatamadiniz daha ne diyeyim...
arınç a neden dokunulamıyor?.... düşündürücü
adamın kendi fetocu zaten damadına gelene kadar.
AKP iktidarda olduğu sürece,Fetö ile mücadele zor..bunlar birbirine göbekten bağlanmışlar
bunların hepsi aynı melanet
HEPİNİZ ORADAYDINIZ....
siz arınçı felan bırakın kardeşim siz esas fetönün dizinin dibinde fotoğraflar çektirenlere bakın
Hükümet saflarin da olupda fetocu olmayan mi var
bülent arınç melih gökçeke neden dokunulmuyor. korkuyormusunuz
Eğer AKP'li iseniz siz günah işlemiş olmazsınız.(Onların dinine göre.İslamiyete göre değil.) O nedenle AKP'liler suçlu değildir. Bakın mesela AKP'li vekilin kardeşi tacizden göz altına alındı. AKP'li olduğu anlaşılınca serbest bırakıldı. Çünkü dinlerine göre günah değil yaptıkları.
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