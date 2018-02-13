Bülent Arınç'ın damadı hakkında şok 'Fetullah Gülen' iddiası!

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya tutuksuz sanık Ekrem Yeter, avukatları ile yakınları katıldı. Davanın bugünkü celsesinde tanık ifadeleri dinlenildi. Tanık Bülent Çanakçı, 2009 yılına kadar FETÖ içinde bulunduğunu anlatarak,kendisinin Dışkapı Çocuk Hastanesi'nde Baş Hekim Yardımcısı olduğunu belirtti.

Yeter'in de Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı olduğunu ifade eden Çanakçı, "Bu yapının içindekiler Yeter için, 'kendisi ağabeyimizdir, hastaları oraya gönderebilirsin' diyorlardı. Bu kişilerin tamamının ismini hatırlamıyorum. Hasan Dost isimli ilahiyatçı bunu söyleyenlerin arasındaydı. Bu kişi akademisyen olmayan hekimlerden sorumlu kişiydi. Bildiğim kadarıyla devlet memuru değildi. Sanığa bu konuşmalardan sonra bir kaç kez hasta götürdüm. Benim de yapı içinde yer aldığımı biliyordu" şeklinde konuştu.

"FETÖ'NÜN TALİMATIYLA AÇILAN MERKEZE PERSONEL DESTEĞİ VERECEKTİ"



Yeter'in Kardiyoloji Derneği Başkanı olduğu dönemde Hacettepe Hastanesi'nde FETÖ üyelerinin bulunduğu "Teknokent" isimli bir yer bulunduğunu dile getiren Çanakçı, "Orada kök hücre merkezi kurmak için çok uğraştılar, belediye başkanları ile görüştüler. FETÖ elebaşı Gülen'in doktoru firari Turcay Delibaş bu konu üzerinde çok duruyordu. Bu merkezi Gülen'in hastalıklarını kök hücre tedavisiyle geçirip, ömrünü uzatmak için açmak istedikleri basında haberlere konu olmuştu. Bu FETÖ'nün talimatıyla Tuncay Delibaş tarafından uygulamaya geçirilen bir projeydi. Hacettepe bu projeye teknik, Ekrem Yeter de personel desteği verecekti. Bu projede aktif olarak yer aldı" iddialarında bulundu.