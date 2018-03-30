Bülent Arınç'ın hesabından +18'lik paylaşımla ilgili ilk açıklama

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç'ın 3 milyon 217 binden fazla takipçisi olan kişisel Twitter hesabından dün gece yarısı cinsel içerikli paylaşım yapıldığı ileri sürüldü. İddiaya göre Arınç'ın sosyal medya hesabından, Gamze Duman kullanıcı adıyla cinsel içerikli yayın yapan bir hesabın 26 Şubat'taki mesajı paylaşıldı. Sosyal medyada "Bülent Arınç'ın gece yarısı yaptığı retweet" başlığıyla olay bir anda yayıldı. Sosyal medya kullanıcılarının kısa sürede tepki göstermesiyle iddiaya göre önce paylaşım kaldırıldı. Ardından paylaşılan söz konusu hesap kapatıldı.

Sosyal medya kullanıcıları Arınç'ın hesabının hack'lendiği ya da sosyal medya hesabını kullanan kişinin kazasına uğradığı yorumunu yaptılar.

'AHLAKSIZ PAYLAŞIM'

Bülent Arınç konuyla ilgili saat 14.20'de şu açıklamayı yaptı: "Dün gece geç saatlerde twitter hesabımdan ahlaksız bir paylaşım yapıldığını, arayarak haber veren dostlarımız sayesinde öğrendim. Duruma, konuya hakim uzman arkadaşlarla anında müdahale ettik. Bizim müdahalemizin yanı sıra Twitter da konuya kayıtsız kalmayarak ahlaksız içeriği yayan hesabı askıya aldı.Bir hukukçu olarak insanların mahremine uzanan eli göz ardı etmem mümkün değildir. Buna ek olarak ahlaksız trollerin birçok kez hedefi haline gelmiş ve bu konuya dair şikayetlerini en yüksek perdeden dile getirmiş biri olarak bu durumu da görmezden gelmeyeceğim.