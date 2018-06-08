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Bülent Arınç'tan Habertürk TV'de FETÖ eleştirilerine yanıt: Yerine girmiş zaten, bir yere koymaya gerek yok

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2018 22:44 | Son Güncelleme

Bülent Arınç, Habertürk TV'de Kübra Par ve Eren Eğilmez'in yönettiği programda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Programda FETÖ konusunda geçmişte yaptığı açıklamalarını bir bir sıralayıp "Bu sözleri nereye koyacağız" diyen gazeteci Gürkan Hacır'a cevap veren Arınç, Hacır'ı göstererek "Yerine girmiş zaten bir yere koymaya gerek yok" dedi.

Bülent Arınç'tan Habertürk TV'de FETÖ eleştirilerine yanıt: Yerine girmiş zaten, bir yere koymaya gerek yok

Bülent Arınç, ''Gül'ün ismi üzerinde muhtemel bir cumhurbaşkanı adayı olarak konuşulması eski. Ancak çatı adayı olarak gösterilmesi, erken seçimin ardından gündeme geldi. Bunda birkaç hususu yanlış buldum'' dedi.

Arınç, ''Biz birimizin hayır diyeceğine evet demeyecek isimlerdik. Parti'yi yeni kurduğumuz halde 15 ayda 363 vekil çıkardık. Pek çok parti baraj altı kaldı. Millet bizim aile fotoğrafımızı beğendi. Erbakan hocanın yanında başladığım siyasi tecrübeme 7 Haziran'da son verdim. 2007'de de 2011'de de hepsinde de başarı elde ettik. 7 Haziran'da millet bize bir ders verdi. Dersi ne kadar aldık bilmiyorum. 1 Kasım'da tekrar zafer elde ettik'' ifadelerini kullandı.

Abdullah Gül'ü 1991'den beri tanıdığını hatırlatan Arınç, ''14 Mayıs 2000 Fazilet Partisi kongresinden beri bir kader beraberliğimiz var. Onun Tayyip Bey'in karşısına geçecek olmasını kabul edemeyiz'' dedi.

'HERŞEYİ BENİMLE PAYLAŞAM İNSANLARIN BU KONUYU BENİMLE PAYLAŞMAMALARINA ŞAŞIRDIM'

Bülent Arınç, ''Herşeyi benimle paylaşan insanların bu konuyu benimle paylaşmamalarına şaşırdım''dedi ve Gül'ün adaylığından haberi olmadığını söyledi.

''Ankaradaki arkadaşlarıma sordum. 'Bu gelişmelerden haberiniz var mı?' dedim. On kişiden biri biliyor çıktı. Abdullah Gül, Bir gelişmeyi bekliyor ve bu gelişmenin sonucunu aldıktan sonra karar verecek veya bu tekliflere hayır diyecek diye düşündük'' dedi.

'ERDOĞAN'IN ÇOK HATASI OLSA DAHİ...'

Arınç, ''Erdoğan'ın çok hatası olsa dahi kendi geleneğimizde dava arkadaşımızın karşısına çıkıp muhalefetin adayı olmak yok'' şeklinde konuştu.

Arınç, ''CHP İnce'yi aday yaparak, kendi içerisinden bir aday çıkararak oylarını ciddi konsolide etti, doğrusu oldu'' dedi.

Programın FETÖ konusunun konuşulduğu bölümde Arınç'a sert eleştiriler yöneltildi. "Benim suçum 15 Temmuz'u bilememekse, bu suça iştirak eden çok kişi vardır" dedi.

Bunun üzerine söz alan gazeteci Gürkan Hacır, Arınç'a "Cemaatle ilgili 'biz cemaate kategorik olarak karşı değiliz' demiştiniz. 15 Temmuz'dan sonra da 'bunlar 80 kişilik bir yapıdır bu. Doğrudan teröre bulaşanlar' diyorsunuz ve cemaate inanlar ve onu 'hizmet' olarak görenler ayrıdır, terör örgütü içinde darbeye karışanlar ayrıdır diyorsunuz. Biz 17-25 Aralık'tan sonra da bazı açılamalarınızı biliyoruz. 15 Temmuz'dan önce siz cemaate yönelik operasyonlarda mutedil hareket edilmesini ve hatta sulh yapılmasını ima etmiştiniz. Bunları nereye koyacağız?" diye sordu.

'YERİNE GİRMİŞ ZATEN, BİR YERE KOYMAYA GEREK YOK'

Arınç ise Hacır'ın bu sözlerine gülerek "Yerine girmiş zaten bir yere koymaya gerek yok. Gürkan Bey kesretten kinayeyi birbirinden ayıramıyor" dedi.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
ülkeyi 16 yildir kim yönetti neden kotu hic bir şeyin sorumlusu değilsin hep magdursun hep ağlarsın be kardeşim vatandaş size bakiyo ve aglayamıyor inan bir gün kimse ardinizdan aglamayacak
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