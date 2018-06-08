Bülent Arınç'tan Habertürk TV'de FETÖ eleştirilerine yanıt: Yerine girmiş zaten, bir yere koymaya gerek yok

Bülent Arınç, ''Gül'ün ismi üzerinde muhtemel bir cumhurbaşkanı adayı olarak konuşulması eski. Ancak çatı adayı olarak gösterilmesi, erken seçimin ardından gündeme geldi. Bunda birkaç hususu yanlış buldum'' dedi.

Arınç, ''Biz birimizin hayır diyeceğine evet demeyecek isimlerdik. Parti'yi yeni kurduğumuz halde 15 ayda 363 vekil çıkardık. Pek çok parti baraj altı kaldı. Millet bizim aile fotoğrafımızı beğendi. Erbakan hocanın yanında başladığım siyasi tecrübeme 7 Haziran'da son verdim. 2007'de de 2011'de de hepsinde de başarı elde ettik. 7 Haziran'da millet bize bir ders verdi. Dersi ne kadar aldık bilmiyorum. 1 Kasım'da tekrar zafer elde ettik'' ifadelerini kullandı.

Abdullah Gül'ü 1991'den beri tanıdığını hatırlatan Arınç, ''14 Mayıs 2000 Fazilet Partisi kongresinden beri bir kader beraberliğimiz var. Onun Tayyip Bey'in karşısına geçecek olmasını kabul edemeyiz'' dedi.

'HERŞEYİ BENİMLE PAYLAŞAM İNSANLARIN BU KONUYU BENİMLE PAYLAŞMAMALARINA ŞAŞIRDIM'

Bülent Arınç, ''Herşeyi benimle paylaşan insanların bu konuyu benimle paylaşmamalarına şaşırdım''dedi ve Gül'ün adaylığından haberi olmadığını söyledi.