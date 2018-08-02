HABER

Bülent Arınç'tan ABD'nin yaptırım kararı hakkında açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2018 18:36 | Son Güncelleme

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) eski Başkanı ve Başbakan eski Yardımcısı Bülent Arınç, sosyal medya hesabı üzerinden ABD'nin yaptırım kararı hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Bülent Arınç'tan ABD'nin yaptırım kararı hakkında açıklama

Arınç, Twitter hasabı üzerinden ABD'nin yaptırım kararı hakkında açkılamalarda bulundu. Arınç yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullandı;

Trump yönetiminin son diplomatik sorun karşısında almış olduğu yaptırım kararı, stratejik müttefikliğimizin doğasına aykırıdır ve iki ülke arasındaki ilişkilerin onarılamaz seviyede bozulması tehlikesini doğurmuştur.

incee

'KABUL EDİLEMEZ'

Alınan bu yaptırım kararı kabul edilemez niteliktedir. Trump yönetiminin bir an önce bu yanlış kararından dönmesini temenni ediyorum.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Samsun Barosu'ndan ABD'ye tepkiSamsun Barosu'ndan ABD'ye tepki
Bodrum Belediyesi'nden Bergüzar Korel ve hayvanseverlere tabela yanıtıBodrum Belediyesi'nden Bergüzar Korel ve hayvanseverlere tabela yanıtı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bülent Arınç ABD arınç

En Çok Okunan Haberler

Yazın en sıcak günleri kapıda! Türkiye 'eyyam-ı bahur' etkisine girecek

Yazın en sıcak günleri kapıda! Türkiye 'eyyam-ı bahur' etkisine girecek

Bornoz şakası Adana'yı karıştırdı!

Bornoz şakası Adana'yı karıştırdı!

BDDK’dan kredi kartları ve kredilere yeni düzenleme

BDDK’dan kredi kartları ve kredilere yeni düzenleme

TC Kimlik numarasının sırrı!

TC Kimlik numarasının sırrı!

Risk çok yüksek! Türkiye her an felaketi yaşayabilir

Risk çok yüksek! Türkiye her an felaketi yaşayabilir

'Eşinle nasıl ilişkiye girdim' sözünü duydu, sonrası korkunç!

'Eşinle nasıl ilişkiye girdim' sözünü duydu, sonrası korkunç!

Okuyucu Yorumları 1 yorum
Adamsın Arınç
Diğer Haberler
Türkiye-ABD krizi için şoke edecek açıklama! Dünyayı sarsacak sözler

Türkiye-ABD krizi için şoke edecek açıklama! Dünyayı sarsacak sözler

CHP'li Muharrem Erkek: Kurultay için yeterli imza yok

CHP'li Muharrem Erkek: Kurultay için yeterli imza yok

Muharrem İnce'den ilk 'imza' açıklaması!

Muharrem İnce'den ilk 'imza' açıklaması!

ÖSYM 2018 YKS tercih kılavuzu: Tercihler ne zaman ve nasıl yapılacak? Sonuçlar ne zaman ilan edilecek?

ÖSYM 2018 YKS tercih kılavuzu: Tercihler ne zaman ve nasıl yapılacak? Sonuçlar ne zaman ilan edilecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan en yüksek devlet memuru atamasını yaptı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan en yüksek devlet memuru atamasını yaptı!

İYİ Parti'den hükümete Trump Towers'a el koyun çağrısı!

İYİ Parti'den hükümete Trump Towers'a el koyun çağrısı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.