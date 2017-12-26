Bülent Arınç'tan Abdullah Gül'ün tepkisine destek!

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, tartışma yaratan KHK maddesine ilişkin dün Twitter'dan açıklama yaptı. Abdullah Gül'ün de tepki gösterdiği 696 sayılı KHK’da en dikkat çeken düzenleme, “terör eylemlerini bastıran kişilerin” cezai sorumluluğu olmamasına ilişkin. KHK’ya göre, “Resmi bir sıfat taşıyıp taşımadıklarına bakılmaksızın darbe teşebbüsü ve terör eylemleri ile bunların devamı niteliğindeki eylemlerin bastırılması kapsamında” hareket eden kişilerin cezai sorumluluğu olmayacak. KHK’nın 121. maddesinde “Resmi bir sıfat taşıyıp taşımadıklarına veya resmi bir görevi yerine getirip getirmediklerine bakılmaksızın 15/07/2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemleri ile bunların devamı niteliğindeki eylemlerin bastırılması kapsamında hareket eden kişiler hakkında da birinci fıkra hükümleri uygulanır” ifadesi yer alıyor.
HUKUK DEVLETİ ANLAYIŞI AÇISINDAN KAYGI VERİCİ
Abdullah Gül, "15 Temmuz hain darbe teşebbüsüne karşı arkasına bakmadan sokağa çıkıp direnen kahraman vatandaşlarımızı koruma amacıyla çıkartıldığını düşündüğüm 696 sayılı KHK’nın yazımındaki hukuk diliyle bağdaşmayan muğlaklık, hukuk devleti anlayışı açısından kaygı vericidir" dedi. Gül, AK Parti'ye "İlerde hepimizi üzecek olaylara ve gelişmelere fırsat vermemek için gözden geçirileceğini ümit ediyorum" sözleriyle bu maddenin düzeltilmesi yönünde çağrı yaptı.
BÜLENT ARINÇ DA PAYLAŞTI
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, KHK ile getirilen ve 15-16 Temmuz'da sokağa çıkan sivillere yargı muafiyeti getiren tartışmayla ilgili ''Düzenleme yeni değil sadece siviller eklendi. Milis yorumları için hukuki dayanak yok. Bu suiistimal edilmemesi gereken bir konu. Buna yönelik eleştirilerin, farklı yerlere çekmenin çok iyi niyetli olmadığını düşünüyorum. Ya iyi niyetli okumamadır ya da metnin hiç okunmadığı anlamına geliyor'' ifadesini kullandı. Abdulhamit Gül'ün 'farklı yerlere çekmenin çok iyi niyetli olmadığını düşünüyorum' sözlerinin üzerinden bir saat geçmeden Abdullah Gül'ün 6 bin retweet, 18 binden fazla beğeni alan tweetini eski TBMM Başkanı Bülent Arınç'ın da paylaşması dikkat çekti.
Bülent Arınç, daha sonra ise "Kesinlikle okumanızı tavsiye ederim" tavsiyesiyle Hürriyet'den Taha Akyol'un KHK'ları eleştirdiği bugünkü yazısını paylaştı. Akyol'un bu yazısında "İktidar ‘yazdım oldu’ kolaylığını seviyor. Fakat Türkiye’nin hukuk sicili zarar görüyor, 'suçluların iadesi' konusundaki haklı taleplerimizi bile zaafa uğratıyor" tepkisi yer aldı.
ARINÇ'IN TWEETİNİN ALTINA İLGİNÇ YORUMLAR YAPILDI
Nilüfer @Turkiyem7474 adlı kullanıcı:
Sayın Bülent bey siz niye hep başkalarıyla aynı saftasınız,neden kendi partinizle yanyana degilsiniz,madem eksiklikler var,yanlış anlaşılmalar var peki Sayın Gül ile beraber Yol arkadaşim dediginiz Sn Cumhurbaşkanı Erdogan ile görüşmüyorsunuz?burdan yazıpta fitne sokuyorsunuz.
Haycan @CandBrahim adlı kullanıcı:
Bide şu gökçek in parsel parsel verdiği arazileri bi açıklasanız. Korkmadan, bir partinin değil sadece bu ülkenin menfaatini gözeterek
Kasırga @Kasrga70533017 adlı kullanıcı:
SEN VE GÜL... GÖLGE ETMEYİN YETER KARDEŞİM.. BU MEMLEKETİN YETERİNCE DÜŞMANI VAR. ENERJİMİZİ BOŞA HARCAMAYIN
Buyukkul @HBuyukkul adlı kullanıcı:
Senin çift karakterli olduğunu biliyoruz bunu nasıl beceriyorsun yazda onu okuyalım
ş.yalçın @06syalcin adlı kullanıcı:
Bülent bey aynı gazetede Abdulkadir Selviyde okuyun tavsiye ederim.
Türkiye bu görüntüyle sarsıldı! İstanbul ve pek çok ilde görüldü...
Teröristlerin ilginç yöntemi! 9 ayrı işaret parmağı izi bulundu
Bülent Arınç'tan Abdullah Gül'ün tepkisine destek!
Erdoğan Çad'da... Sokaklar Türk bayraklarıyla donatıldı
Reddetti, iç çamaşırı çalındı... Dehşeti yaşadı
Son dakika! Rusya resmen ilan etti: Suriye'ye kalıcı olarak yerleşeceğiz!
Meghan Markle'dan ilginç selam
Sabah oldu korkunç görüntü ortaya çıktı
Erdoğan'dan flaş açıklama: Bu adayı bize tahsis etseniz de...
Devlet Bahçeli'den son KHK'larla ilgili hükümete tam destek
Xiaomi Mi Max 3 çok konuşulacak
Okuyucu Yorumları 36 yorum