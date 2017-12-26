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Bülent Arınç'tan Abdullah Gül'ün tepkisine destek!

GÜNCEL HABERLERİ | 26.12.2017 12:09 | Son Güncelleme 44 dakika önce

Sivillere silah kullanma hakkı verdiği öne sürülen KHK maddesine 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül dün Twitter'dan tepki göstermişti. Bugün ise eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, Abdullah Gül'ün tweetlerini kendi sayfasında paylaşarak KHK ile ilgili Gül'le aynı düşüncede olduğunu duyurdu. Arınç, daha sonra KHK'ları ağır bir şekilde eleştiren köşe yazısı da paylaştı.

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, tartışma yaratan KHK maddesine ilişkin dün Twitter'dan açıklama yaptı. Abdullah Gül'ün de tepki gösterdiği 696 sayılı KHK’da en dikkat çeken düzenleme, “terör eylemlerini bastıran kişilerin” cezai sorumluluğu olmamasına ilişkin. KHK’ya göre, “Resmi bir sıfat taşıyıp taşımadıklarına bakılmaksızın darbe teşebbüsü ve terör eylemleri ile bunların devamı niteliğindeki eylemlerin bastırılması kapsamında” hareket eden kişilerin cezai sorumluluğu olmayacak. KHK’nın 121. maddesinde “Resmi bir sıfat taşıyıp taşımadıklarına veya resmi bir görevi yerine getirip getirmediklerine bakılmaksızın 15/07/2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemleri ile bunların devamı niteliğindeki eylemlerin bastırılması kapsamında hareket eden kişiler hakkında da birinci fıkra hükümleri uygulanır” ifadesi yer alıyor.

HUKUK DEVLETİ ANLAYIŞI AÇISINDAN KAYGI VERİCİ

Abdullah Gül, "15 Temmuz hain darbe teşebbüsüne karşı arkasına bakmadan sokağa çıkıp direnen kahraman vatandaşlarımızı koruma amacıyla çıkartıldığını düşündüğüm 696 sayılı KHK’nın yazımındaki hukuk diliyle bağdaşmayan muğlaklık, hukuk devleti anlayışı açısından kaygı vericidir" dedi. Gül, AK Parti'ye "İlerde hepimizi üzecek olaylara ve gelişmelere fırsat vermemek için gözden geçirileceğini ümit ediyorum" sözleriyle bu maddenin düzeltilmesi yönünde çağrı yaptı.

BÜLENT ARINÇ DA PAYLAŞTI

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, KHK ile getirilen ve 15-16 Temmuz'da sokağa çıkan sivillere yargı muafiyeti getiren tartışmayla ilgili ''Düzenleme yeni değil sadece siviller eklendi. Milis yorumları için hukuki dayanak yok. Bu suiistimal edilmemesi gereken bir konu. Buna yönelik eleştirilerin, farklı yerlere çekmenin çok iyi niyetli olmadığını düşünüyorum. Ya iyi niyetli okumamadır ya da metnin hiç okunmadığı anlamına geliyor'' ifadesini kullandı. Abdulhamit Gül'ün 'farklı yerlere çekmenin çok iyi niyetli olmadığını düşünüyorum' sözlerinin üzerinden bir saat geçmeden Abdullah Gül'ün 6 bin retweet, 18 binden fazla beğeni alan tweetini eski TBMM Başkanı Bülent Arınç'ın da paylaşması dikkat çekti.

Bülent Arınç, daha sonra ise "Kesinlikle okumanızı tavsiye ederim" tavsiyesiyle Hürriyet'den Taha Akyol'un KHK'ları eleştirdiği bugünkü yazısını paylaştı. Akyol'un bu yazısında "İktidar ‘yazdım oldu’ kolaylığını seviyor. Fakat Türkiye’nin hukuk sicili zarar görüyor, 'suçluların iadesi' konusundaki haklı taleplerimizi bile zaafa uğratıyor" tepkisi yer aldı.

ARINÇ'IN TWEETİNİN ALTINA İLGİNÇ YORUMLAR YAPILDI

Nilüfer‏ @Turkiyem7474 adlı kullanıcı:

Sayın Bülent bey siz niye hep başkalarıyla aynı saftasınız,neden kendi partinizle yanyana degilsiniz,madem eksiklikler var,yanlış anlaşılmalar var peki Sayın Gül ile beraber Yol arkadaşim dediginiz Sn Cumhurbaşkanı Erdogan ile görüşmüyorsunuz?burdan yazıpta fitne sokuyorsunuz.

Haycan‏ @CandBrahim adlı kullanıcı:

Bide şu gökçek in parsel parsel verdiği arazileri bi açıklasanız. Korkmadan, bir partinin değil sadece bu ülkenin menfaatini gözeterek

Kasırga‏ @Kasrga70533017 adlı kullanıcı:

SEN VE GÜL... GÖLGE ETMEYİN YETER KARDEŞİM.. BU MEMLEKETİN YETERİNCE DÜŞMANI VAR. ENERJİMİZİ BOŞA HARCAMAYIN

Buyukkul‏ @HBuyukkul adlı kullanıcı:

Senin çift karakterli olduğunu biliyoruz bunu nasıl beceriyorsun yazda onu okuyalım

ş.yalçın‏ @06syalcin adlı kullanıcı:

Bülent bey aynı gazetede Abdulkadir Selviyde okuyun tavsiye ederim.

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Anahtar Kelimeler:
Abdullah Gül Bülent Arınç KHK

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Okuyucu Yorumları 36 yorum
gizli fetöcü ler bu ikisi bana göre yaptıkları eylemler bunu gösteriyor ben demiyorum onlar diyor
Şu an ki iktidar fetocular den daha 2 kat tehlikeli ve bu millete bedel odeyicektir
@5870 sendede kuyruk acısı varki bu hükümeti fetöcölükle suçluyorsun
gizli falan değil bunlar tayyip ve avanesi alelade apaçık fetöcü ne istedinde vermedik hocam dön artık vatanına diyen akepe başkanı recep degilmiydi
@jomba bahsettiğin konuşma siyasi bir manevraydı senin gibi gerzekler anlamaz.
Türiyem kabus yaşıyor...Hukukun ırzına geçmiş olan AKP nin unuttuğu birşey var Bir gün hukuk sizede lazım olacak...Evrensel hukuku savunarak geldiler çamura saplanıp keyfi bir hukukla yola devam ediyorlar...zannederim ülkemiz için bunun bedeli çok ağır olur...Eyvah yazık oldu Türkiyeye
@cengiz_caner_1959 Padişah rejmi kurmak için elinden geleni yapıyor. Bunlar seçimi kazanamazsa herkeze darbeci ve Fetocu diye saldıracaklar. Saldıracak militanlarıda bu yasayla koruyacaklar.
bu yasdan neden rahatsız olan fetoşlar ve chpkk lılar çünkü halk busefer iradesini zorbalıkla birileri almaya kalkarsa silahı çekip o fetöcünün pkk lının anlından vuracak dötkorkusu sardı bunları ondan yoksa suçu olmıyana neden halk saldırsın ayrıca silah temin etmek istiyen kötü niyetliler zati temin ediyor chp dhçkpcsi hdp pkk sı fetönün satılık askerlerinde varsa halktada olucak korku bundan
@erdoganpolat34 SUÇLUYU HALK MI KARAR VERİR..? DEVLETİN GÜVENLİK GÜÇLERİ NE İŞE YARAR..?
@erdoganpolat34 ...arkadaş mesela asgari ücret açıklandı, çok az zam var yada hiç yok. Bunu protesto ederken kafanı keserlerse yada pala ile seni doğrarlarsa ceza almayacak. çünkü bunlar fetöçüler dendiği an cinayet yasallaşacak....Bilmem anlatabildim mi ????
tiryak mi çektin
dikkat edin sonunuz böyle olmasın
Abudullah gül ve bülent ardıç tarih olmuşlardır
15 Temmuz gecesi Abdullah Gül ün yaptığı açıklamayı ,birkaçgün sonra dinleme fırsatım olmuştu Darbecileremi yoksa Darbecilere direnen Millete mi Seslendiğini hâlâ kimse çözebilmiş deil dün birisi burda "en akıllıları" demişti doğru söz..Feci akıllı hemde
Akp lileri bilmem ama Devlet Bahçeli çok sinirlenmiştir....
@tanerelden devlet aga zaten yüzde 3 olan oyunu sıfırlamanın peşinde
Fetöcülerin korkması gerekiyor ve tek tek dışa vurumları izliyoruz Birdahakine darbeye kalkışacakları uyarıyoruz sizde kefeninizi giyin gelin ağlamayın sonra adam olun yakalanınca intihar etmenizi beklerken yargılanmanızı içimize sindiremiyoruz kaybettiniz intiharedin adam olun hocanıza taptınız beceremediniz yıkamadınız intihar edin madem inandınız fetoya gönül verdiniz bizi öldürmeye çalışanları meclis pöh bogaz köprüsü kazan vb yerlerde kursun sıkıp bomba atarak yok edemediniz bizleri intihar edin idam yasası kalktı sizden ricamız intihar edin
bu khk nın denemesi yakında yapılacaktır bakalım hangi masum vatandaş hayatını kaybedecek...
bundan sonra vatana millete göz dikeni hapiste beslemeyeceğiz. Zalim ve hainler için yaşasın cehennem
yurttaşlarımız bu iki yiğit ve sulhsever devlet adamının kıymetini bilmelidir.barış için ellerinden geleni yapıyorlar.hükümet karşıtı açıklamalarını bir ingiliz kibarlığı ve terbiyesi edasıyla nazikçe yapan bu iki devlet adamı başta amerika olmak üzere tüm dünyanın takdirini toplamaktadır.
@ademtoyan hastayım senin yorumlarına Adem Ağa)))
Vallahi bu KHK yürülükte olduğu sürece vay miletın haline çilerli 90 yılları mumla yarışacağız herhalde, ama Allah kerimdir.
apdullah gül ve arınç samimiyetsizliğiniz suratınızdan akıyor hele arınç sen hiç konuşma otur oturduğun yerde
geç onları artık sözleri itibar kabul etmiyor baytlamışlardır artık türkiye yeni türkiye dünya liderliğine giden türkiye ....
bunlar gerçek yüzünü iyice göstermeye başladılar ne oldukları pazara çıktı
Neyse ki 'Vatan haini' diye yaftalanmayacak az sayıda isim açıklama yaptı da...
kim ne kadar fetöcü ya da fetöcü değil kimse bilemez ve çözemez de. çünkü dini kullanan siyasi partiler de, Fetö de, diğer cemaatler ve tarikatlar da islam dalına yapışmış o daldan beslenerek büyüyor. Bundan da dinimiz zarar görüyor.
akape de şunu gördüm koltuk gidene kadar kimse konuşmor..koltuk gidince ateş püskürüyorlar...
AKP içinde kıfır fıkır kaynıyor.Birilerinin fitil ateşlemesiyle AKP öyle çözülecekki paçayı kurtarmak için birine çamur atıp suçlayacaklar veya birileri hemen pılısını pırtısını toplayıp Afrika ülkelerine uçacaklar.Çünkü kendileride memnun değiller yaptıklarından kimi Fetönün uşağı kimi cemeatlerin adamı kimiside fikir ve uygulamaları milli nizama ters görüp içindden çekilecekler.İçinde olan yalancı Cumhuriyetçilerde başka bir partilere tutunmaya çalışacaklar.Az kaldı çözülmelerine ramak kaldı.Hepsi çil yavrusu gibi ağılacaklar.Cumhuriyet devletinde 15 yıllık ara moladan sonra Cumhuriyete deva
gül, arınç, bunlar toplumda karşılığı olmayan siyasetçiler, ne derlerse desinler boş
Bunların ikisdide FETÖCÜ ve bilmem neyi karnında adamlar,bunlardan bu vatana fayda gelmez,keh kek eder dururlar,birisi noterdi, diğeride kumpasın baş aktörüydü,ne oldu ülkem kaybetti bu sefillerde bir bok yaptıklarını zannettiler esasında ülke olarak kaybettik.Şİmdi utanmadan hala konuşuyorlar bu ülkenin bu zihniyetten top yekün kurtulması gerekir,düne kadar zulüm diyen bu zihniyetin taraftarları okuyanları yazanları dilipakları, şimdi dolar diyorlar,rant diyorlar,iman diyorsun oda ne diyorlar.
adamlar doğru söylüyorda inanacak akıllı kalmadı memlekette
10 YIL ÖNCE SAYIN BÜYÜĞÜMÜZ DİYORDUNUZ.ARTIK İŞİNİZ BİTTİ.ŞİMDİ KÜFREDİYORSUNUZ.SİZİN KARAKTERİNİZ BÖYLE İŞTE.
Kurun bir parti be kardeşim. Yada gidin eski erbakan hocanın partisine dağıtın ortalığı. Yürüyün....
2035 merak ediyorum
AK PARTİDE BUNLARI HER AÇILIŞA DAVET ETS,İN BU MİLLET SLAK SANKİ
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