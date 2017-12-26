Bülent Arınç'tan Abdullah Gül'ün tepkisine destek!

Son Güncelleme 44 dakika önce GÜNCEL HABERLERİ | 26.12.2017 12:09 |44 dakika önce

Sivillere silah kullanma hakkı verdiği öne sürülen KHK maddesine 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül dün Twitter'dan tepki göstermişti. Bugün ise eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, Abdullah Gül'ün tweetlerini kendi sayfasında paylaşarak KHK ile ilgili Gül'le aynı düşüncede olduğunu duyurdu. Arınç, daha sonra KHK'ları ağır bir şekilde eleştiren köşe yazısı da paylaştı.

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, tartışma yaratan KHK maddesine ilişkin dün Twitter'dan açıklama yaptı. Abdullah Gül'ün de tepki gösterdiği 696 sayılı KHK’da en dikkat çeken düzenleme, “terör eylemlerini bastıran kişilerin” cezai sorumluluğu olmamasına ilişkin. KHK’ya göre, “Resmi bir sıfat taşıyıp taşımadıklarına bakılmaksızın darbe teşebbüsü ve terör eylemleri ile bunların devamı niteliğindeki eylemlerin bastırılması kapsamında” hareket eden kişilerin cezai sorumluluğu olmayacak. KHK’nın 121. maddesinde “Resmi bir sıfat taşıyıp taşımadıklarına veya resmi bir görevi yerine getirip getirmediklerine bakılmaksızın 15/07/2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemleri ile bunların devamı niteliğindeki eylemlerin bastırılması kapsamında hareket eden kişiler hakkında da birinci fıkra hükümleri uygulanır” ifadesi yer alıyor. HUKUK DEVLETİ ANLAYIŞI AÇISINDAN KAYGI VERİCİ Abdullah Gül, "15 Temmuz hain darbe teşebbüsüne karşı arkasına bakmadan sokağa çıkıp direnen kahraman vatandaşlarımızı koruma amacıyla çıkartıldığını düşündüğüm 696 sayılı KHK’nın yazımındaki hukuk diliyle bağdaşmayan muğlaklık, hukuk devleti anlayışı açısından kaygı vericidir" dedi. Gül, AK Parti'ye "İlerde hepimizi üzecek olaylara ve gelişmelere fırsat vermemek için gözden geçirileceğini ümit ediyorum" sözleriyle bu maddenin düzeltilmesi yönünde çağrı yaptı.

BÜLENT ARINÇ DA PAYLAŞTI Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, KHK ile getirilen ve 15-16 Temmuz'da sokağa çıkan sivillere yargı muafiyeti getiren tartışmayla ilgili ''Düzenleme yeni değil sadece siviller eklendi. Milis yorumları için hukuki dayanak yok. Bu suiistimal edilmemesi gereken bir konu. Buna yönelik eleştirilerin, farklı yerlere çekmenin çok iyi niyetli olmadığını düşünüyorum. Ya iyi niyetli okumamadır ya da metnin hiç okunmadığı anlamına geliyor'' ifadesini kullandı. Abdulhamit Gül'ün 'farklı yerlere çekmenin çok iyi niyetli olmadığını düşünüyorum' sözlerinin üzerinden bir saat geçmeden Abdullah Gül'ün 6 bin retweet, 18 binden fazla beğeni alan tweetini eski TBMM Başkanı Bülent Arınç'ın da paylaşması dikkat çekti. Bülent Arınç, daha sonra ise "Kesinlikle okumanızı tavsiye ederim" tavsiyesiyle Hürriyet'den Taha Akyol'un KHK'ları eleştirdiği bugünkü yazısını paylaştı. Akyol'un bu yazısında "İktidar ‘yazdım oldu’ kolaylığını seviyor. Fakat Türkiye’nin hukuk sicili zarar görüyor, 'suçluların iadesi' konusundaki haklı taleplerimizi bile zaafa uğratıyor" tepkisi yer aldı.