Bülent Ecevit doğum gününde kabri başında anıldı

Eski başbakanlardan Bülent Ecevit, doğumunun 93. yıl dönümü vesilesiyle kabri başında anıldı.

Ecevit'in Devlet Mezarlığı'ndaki kabrini ilk olarak eşi Rahşan Ecevit ziyaret etti. Kabre çiçek bırakan Rahşan Ecevit, dua etti.

Rahşan Ecevit'in ardından DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ve beraberindekiler Ecevit'in kabrine geldi.

Kabre karanfil bırakan Aksakal ve beraberindekiler de dua etti.

Aksakal, burada yaptığı konuşmada, demokratik sol programı yeniden iktidara taşmak için çalıştıklarını belirterek, Ecevit'i bir kez daha minnetle ve saygıyla yad ettiklerini söyledi.

