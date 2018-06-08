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Bülent Eczacıbaşı'dan taziye mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2018 14:36 | Son Güncelleme

ECZACIBAŞI  Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, Demirören Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören'in vefatıyla ilgili taziye mesajı yayınladı.

İSTANBUL, (DHA) ECZACIBAŞI Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, Demirören Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören'in vefatıyla ilgili taziye mesajı yayınladı.
Eczacıbaşı, "İş dünyamızın öncü isimlerinden, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören'in vefatından büyük üzüntü duydum. Yarattığı güçlü kurumlarla, sanayimize katkılarıyla ve sanata olan tutkusuyla her zaman hatırlanacak olan Erdoğan Demirören'in başta ailesi olmak üzere tüm yakınlarına başsağlığı ve sabır dilerim" dedi.

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