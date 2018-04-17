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Bülent Erkmen'in "Remix" adlı sergisi ziyarete açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2018 20:45 | Son Güncelleme

Bülent Erkmen'in "Remix" adlı sergisi ziyarete açıldı

İSTANBUL (AA) - Bülent Erkmen'in 40 yıla yayılan eserlerinin yer aldığı "Remix" adlı sergisi, Akbank Sanat'ta ziyarete açıldı.

Beyoğlu'daki sergi açılışında AA muhabirine açıklamada bulunan Akbank Sanat Müdürü Derya Bigalı, çağdaş sanat alanında 700'ün üzerinde etkinlik yapan bir kurum olduklarını belirterek, "Bu etkinliklerin büyük bir kısmı Akbank Sanat'ta gerçekleştirilirken bir kısmı da İstanbul'un farklı yerlerinde, Anadolu'da farklı şehirlerde, hatta üniversitelerde devam ediyor." dedi.

Bigalı, düzenledikleri caz festivalinin 28. yılına girdiğini, çocuk tiyatrosunun 45. yılını kutladığını, kısa film festivalinin ise 14 yıldır devam ettiğini aktararak, şu bilgileri verdi:

"Her şeyden önce kültür sanat alanında sürdürülebilir ve uzun soluklu projelere ağırlık veriyoruz. Birçok alanda, uzun yıllara dayanan çalışmalar devam ediyor. Bu da tabii ki çok değerli. Her yıl çalışmalarımıza yenilerini katıyoruz. Bu yıl gerçekleştirdiğimiz birçok etkinliğimizden biri de sergilerimiz. Türkiye'nin en değerli tasarımcılarından biri olan Bülent Erkmen 40. sanat yılını kutluyor. Onun çok kapsamlı, 400'ün üzerinde eserinin görüleceği Remix adlı sergisi bugün ziyarete açıldı. 1970'lerden günümüze, tasarım dünyasında kitaptan dergiye, afişten logoya birçok farklı ürünü bir çatı altında toplayan bir sergi oldu."

Labirent kurgulu sergi, 31 Mayıs'a kadar ziyaret edilebilecek.

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Anahtar Kelimeler:
Akbank Sanat Bülent Erkmen sergi tasarım

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