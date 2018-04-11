Bülent Ersoy taburcu oldu

İstanbul’da ağır grip teşhisiyle hastaneye kaldırılan Bülent Ersoy, tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu.
Türk Sanat Müziğinin Diva’sı Bülent Ersoy, ağır grip teşhisiyle rahatsızlanarak İstanbul Cerrahi Hastanesi’ne kaldırılmıştı. Popstar 2018 programının yapımcı Osmantan Erkır, instagram hesabından ünlü sanatçının hastaneye kaldırıldığını duyurmuştu. Bir süredir tedavisi süren Diva’nın hayranlarına sevindirici haber geldi. Hastanede tedavisi tamamlanan ünlü sanatçı Bülent Ersoy, sağlığına kavuştuktan sonra taburcu edildi. Yakınlarının yardımıyla araca binen Bülent Ersoy hastaneden ayrıldı.
Suudi Arabistan duyurdu! 'İnsansız hava aracı düşürdük'
Üniversitelilerin otostop macerası kötü bitti
OHAL uzatılacak mı? Bozdağ'dan flaş açıklama
ABD-Rusya restleşmesine Türkiye'den son dakika yorum
Erdoğan'dan Beştepe'de son dakika açıklamalar
Liseli kıza avluda dehşeti yaşattı
Ülkeleri açlıktan kırılırken onlar gününü gün ediyor
Canlı yayındaki tüm rezillikleri unutturan anlar
Ümraniye'de kanlı infaz! Nurçinler çetesi üyesiydi...
CHP’yi karıştıran anket tartışması
8. sınıf kontenjanları açıklandı! İşte MEB'in sitesinden açıklanan okullar ve kontenjanlarının tam listesi
MEB, okulları ve kontenjanları açıkladı! 8'inci sınıf kontenjan sonuçları
Okuyucu Yorumları 0 yorum