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Bülent Evcil İDSO ile konser verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2018 22:47 | Son Güncelleme

İDSO, yan flüt sanatçısı Bülent Evcil ile aynı sahneyi paylaştı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO), yan flüt sanatçısı Bülent Evcil ile aynı sahneyi paylaştı.

Şef Patrick Gallois’in yönettiği konser, Fulya Sanat Merkezinde gerçekleşti.

Konserde, Aram Haçaturyan’ın “Flüt Konçertosu” ile Jean Sibelius’un “Senfoni No 1” eseri yorumlandı.

Konserin sonunda Evcil, geçen hafta İstanbul Boğazı’nda yaşanan gemi kazasında hasar gören Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı’nın sanat dostu olduğunu belirttiği sahibi Zerhan Gökpınar’a ithafen Handel’in “Lascia Ch’io Pianga” eserini seslendirdi.

Gökpınar, sahneye gelerek Evcil’e sarılıp teşekkür etti.

- Ülkemi uluslararası alanda elimden geldiğince temsil etmeye çalışıyorum”

Evcil, konserin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye’yi flütle uluslararası alanda elinden geldiğince temsil etmeye çalıştığını söyledi.

Şimdiye kadar birçok flüt festivaline davet edildiğini aktaran Evcil, başarıyla Türkiye’yi temsil ettiğini ve her performans sonrası bir Türk olarak yabancıların ilgisini çektiğini ve onların Türk sanatçılarına bakış açısını değiştirdiğini anlattı.

James Galway’ın öğrencisi olduğunu belirten Evcil, uluslararası orkestralarda solo flütçu olarak çalıştığını, solo kariyerine devam ettiğini anlattı.

Evcil, önümüzdeki süreçte Bulgaristan, Kosova, İtalya, Japonya ve Kore’de konser vereceğini sözlerine ekledi.

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