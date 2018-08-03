Bülent Ortaçgil'den açık hava konseri

İSTANBUL (AA) - Gitarist, besteci ve şarkıcı Bülent Ortaçgil, sevenleriyle buluştu.

Son olarak "Senfonik Ortaçgil" albümü piyasaya çıkan sanatçı, Sanat Performance sahnesinin Açıkhava Konserleri kapsamında konser verdi.

Güçlü yorumuyla Türkiye modern müzik tarihinin önemli isimlerinden olan Ortaçgil, en sevilen şarkılarını konsere gelenlerle birlikte söyledi.

Ortaçgil, "Gece Yalanları", "Eski Defterler", "Oyuna Devam", "Light" ve "Sen" gibi albümlerdeki şarkılarından oluşan repertuvarla yaklaşık 2 saat sahnede kaldı.

