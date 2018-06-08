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BÜLENT TEZCAN: ERDOĞAN DEMİRÖREN ÇOK ÖNEMLİ BİR ŞAHSİYETTİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2018 14:58 | Son Güncelleme

Haber - Kamera : Ramazan EĞRİ - İSTANBUL DHA CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, Demirören Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören'in vefatı nedeniyle baş sağlığı dileklerini iletti.

Haber - Kamera : Ramazan EĞRİ - İSTANBUL DHA

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, Demirören Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören'in vefatı nedeniyle baş sağlığı dileklerini iletti.

Tezcan yaptığı açıklamada, “Sayın Erdoğan Demirören iş dünyasında ve medya dünyasında çok önemli bir şahsiyetti. Ölümü hepimizi üzdü. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Demirören grubu çalışanlarına sabır, metanet ve baş sağlığı diliyorum. Ayrıca ailesine baş sağlığı dileklerimi iletiyorum. Sabır ve metanet diliyorum. Geride kalanların onun bıraktığı yerden hatırasını devam ettireceklerine inancım tamdır. Başımız sağ olsun Allah rahmet eylesin" dedi

Görüntü Dökümü

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-Bülent Tezcan'ın açıklaması

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