Bülent Tezcan: Hiç kimse aday olurken CHP'nin durduğu hattı keyfine göre tartışmaya hakkına sahip değildir / ek fotoğraflar

Sultangazi'de facia! Toprak kayması meydana geldi
10 bin euro fazla para ödeyen vezneciye müjdeli haber canlı yayında geldi
Sobayı benzinle tutuştururken evi yandı... Kedisine sarılarak izledi
ABD'de yeni eyalet! Bağımsızlık ilan ettiler...
Canlı yayında dehşet! Eve çağırdıkları küçük kıza yaptıkları kan dondurdu
NYT'dan Türkiye için kritik Afrin operasyonu analizi!
Ümit Kocasakal CHP'ye adaylığını açıkladı
Hayatımızı değiştirecek çılgın buluşlar
Doğu Ekspresi’ne yoğun ilgi
Wikipedia'dan Türkiye açıklaması: O makaleler değiştirildi
2 partiye şok! İşte 2018'in ilk seçim anketi sonucu
Okuyucu Yorumları 0 yorum