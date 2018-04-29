Bülent Turan ve Muharrem Erkek cenaze törenine katıldı

ÇANAKKALE (AA) - AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, iş adamı Sadık Aydoğan'ın babası Hacı Feyzullah Aydoğan'ın cenazesine katıldı.
Vefat eden 94 yaşındaki Hacı Feyzullah Aydoğan için Lapseki ilçesindeki Hacı İsmail Efendi Camisi'nde düzenlenen törene, Aydoğan ailesi, yakınları, Vali Orhan Tavlı, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, Lapseki Kaymakamı Tahir Şahir ve vatandaşlar katıldı.
Aydoğan'ın cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından ilçe kabristanlığında toprağa verildi.
İYİ Parti'ye geçen vekiller hakkında Kılıçdaroğlu'ndan flaş açıklama!
Düğün günü eşini öldüren cani damattan skandal sözler: Kuş gibi hafifledim!
AK Partili İbrahim Turhan siyaseti bıraktı!
İsveç'ten tarihi 'Türk köftesi itirafı'
Milli Eğitim Bakanı Yılmaz: 25 bin öğretmen alımı için mülakatları başlattık
Van'da tecavüz edilip öldürülen 38 günlük bebeğin annesinin yaptıkları dehşete düşürdü!
Manisa'da kanlı infaz! Sokak ortasında tartıştığı çifte kurşun yağdırdı!
Hindistan'da kan donduran olay! Doktor 'kız' dediği bebek erkek doğunca penisini kesti!
Bülent Arınç'tan 'Abdullah Gül' açıklaması
Whatsapp bakın nelerinizi saklıyor? İşte öğrenmenin yolu
Apple kararını verdi: iPhone’ların ismi değişiyor!
LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Erken seçim erteleme getirdi
Okuyucu Yorumları 0 yorum