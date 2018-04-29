Bülent Turan ve Muharrem Erkek cenaze törenine katıldı

ÇANAKKALE (AA) - AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, iş adamı Sadık Aydoğan'ın babası Hacı Feyzullah Aydoğan'ın cenazesine katıldı.

Vefat eden 94 yaşındaki Hacı Feyzullah Aydoğan için Lapseki ilçesindeki Hacı İsmail Efendi Camisi'nde düzenlenen törene, Aydoğan ailesi, yakınları, Vali Orhan Tavlı, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, Lapseki Kaymakamı Tahir Şahir ve vatandaşlar katıldı.

Aydoğan'ın cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından ilçe kabristanlığında toprağa verildi.

