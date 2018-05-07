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Bulgar dağcı Tibet'te kayboldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2018 13:44 | Son Güncelleme

Bulgar dağcı Petrov’dan haber alınamıyor

SOFYA (AA) - Bulgar dağcı Boyan Petrov’un, Tibet'teki Shishapangma Dağı'na tırmanırken kaybolduğu bildirildi.

Bulgaristan’ın Pekin Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, ülkenin en tanınmış dağcılarından Petrov'un en son 6 Mayıs'ta 7 bin 500 metre yükseklikte görüldüğü belirtildi.

Petrov ile aynı grupta bulunanlar, Bulgar dağcıdan haber alamadıklarını, çadır ve uyku tulumunu bulduklarını söyledi.

Bölgedeki elverişsiz hava koşulları nedeniyle Petrov için arama çalışması henüz yapılamıyor.

8 bin 27 metre yüksekliğindeki Shishapangma, dünyanın en yüksek 14. dağı.

Evli ve bir çocuk babası Petrov, diyabet hastası olmasına rağmen, dünyanın en yüksek 14 dağından 10’una oksijen maskesi kullanmadan ve şerpa yardımı almadan çıkmayı başarmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Boyan Petrov Bulgaristan dağıcı

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