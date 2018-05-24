İSTANBUL (AA) - Bulgaristan'ın Ankara Büyükelçisi Nadejda Neynski, Bulgar Eğitim, Kültür ve Slav Alfabesi Günü'ne ilişkin, "Biz bu bayramda, her sene kendi hayatımızı ve yaptıklarımızı gözden geçiririz." dedi.

Bulgaristan'ın İstanbul Başkonsolosu Angel Angelov, Bulgar Eğitim Kültür ve Slav Alfabesi Günü dolayısıyla Bulgaristan'ın İstanbul Başkonsolosu'nda resepsiyon verdi.

Resepsiyonun açılışında konuşan Bulgaristan'ın Ankara Büyükelçisi Neynski, Bulgarca hitap etmek istediğini ifade ederek, "Bugün özel ve bizim alfabemizin günü. Bütün Bulgarlar için kutsal bir gün sayılır. Uzun zaman düşündüm nasıl hitap edeyim diye? 24 Mayıs, en güzel Bulgar Bayramı ve en güzel aydınlık bayramıdır. Birçok uluslararası ve yerel platformda yer almış siyasetçi ve diplomat olarak, birçok dilde hitap ettim fakat şimdi bizim hitap edebileceğimiz tek dil Bulgarca." diye konuştu.

Bu sabah yakın arkadaşının kendisini aradığını ve bu Bulgar Bayramı'nı kutladığını dile getiren Neynski, bu bayramın, Bulgar eğitmenlerin, öğretmenlerin de bayramı olduğunu dile getirdi.