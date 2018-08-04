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Bulgar mafya babası ve adamları İstanbul'da yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2018 23:09 | Son Güncelleme

İstanbul’da düzenlenen operasyonda, Interpol tarafından aranan Bulgar suç örgütü lideri Dimitar Zhelyazkov ve 7 adamı yakalandı.

Bulgar mafya babası ve adamları İstanbul'da yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bulgaristan’da uyuşturucu ticareti, gasp, kundaklama, yaralama ve silahlı saldırı gibi birçok olaya karıştığı öne sürülen ve Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Zhelyazkov’un İstanbul’da olduğu istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

MAFYA BABASI TUTUKLANDI, ADAMLARI SINIR DIŞI EDİLDİ

Söz konusu soruşturma kapsamında, Bakırköy’de bir adrese operasyon düzenleyen ekipler, Zhelyazkov ve 7 adamını gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden, Zhelyazkov tutuklanırken 7 kişi ise sınır dışı edildi.

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