Bulgar mafya babası ve adamları İstanbul'da yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bulgaristan’da uyuşturucu ticareti, gasp, kundaklama, yaralama ve silahlı saldırı gibi birçok olaya karıştığı öne sürülen ve Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Zhelyazkov’un İstanbul’da olduğu istihbaratı üzerine çalışma başlattı.
Söz konusu soruşturma kapsamında, Bakırköy’de bir adrese operasyon düzenleyen ekipler, Zhelyazkov ve 7 adamını gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden, Zhelyazkov tutuklanırken 7 kişi ise sınır dışı edildi.
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