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Bulgar mafya liderinin sevgilisi ve adamlarının teslim edilme anları

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2018 20:43 | Son Güncelleme

TÜRK polisinin düzenlediği operasyonla İstanbul'da yakalanan "Mityo Othice" lakaplı Bulgar mafya babası Dimitar Zhelyazkov'un sevgilisi  ve 5 adamı Bulgaristan'a teslim edildi.

Bulgar mafya liderinin sevgilisi ve adamlarının teslim edilme anları

Alper KORKMAZ / İSTANBUL,(DHA) TÜRK polisinin düzenlediği operasyonla İstanbul'da yakalanan "Mityo Othice" lakaplı Bulgar mafya babası Dimitar Zhelyazkov'un sevgilisi ve 5 adamı Bulgaristan'a teslim edildi. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlina S.T ile birlikte 6 kişiyi Kapıkule Sınır Kapısı'nda kar maskeli Bulgar özel timine teslim etti. Tutuklanan ve Metris Cezaevi'ne gönderilen Zhelyazkov'un iade sürecinin devam ettiği bildirildi.

(FOTOĞRAFLI)

Bulgar mafya liderinin sevgilisi ve adamlarının teslim edilme anlarıBulgar mafya liderinin sevgilisi ve adamlarının teslim edilme anlarıBulgar mafya liderinin sevgilisi ve adamlarının teslim edilme anları

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