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Bulgar mafya liderinin sevgilisi ve adamlarının teslim edilme anları

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2018 22:46 | Son Güncelleme

TÜRK polisinin düzenlediği operasyonla İstanbul'da yakalanan "Mityo Othice" lakaplı Bulgar mafya babası Dimitar Zhelyazkov'un sevgilisi  ve 5 adamı Bulgaristan'a teslim edildi.

Alper KORKMAZ / İSTANBUL,(DHA) TÜRK polisinin düzenlediği operasyonla İstanbul'da yakalanan "Mityo Othice" lakaplı Bulgar mafya babası Dimitar Zhelyazkov'un sevgilisi ve 5 adamı Bulgaristan'a teslim edildi. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlina S.T ile birlikte 6 kişiyi Kapıkule Sınır Kapısı'nda kar maskeli Bulgar özel timine teslim etti. Tutuklanan ve Metris Cezaevi'ne gönderilen Zhelyazkov'un iade sürecinin devam ettiği bildirildi.

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