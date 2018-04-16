Bulgaristan Başbakanı Borisov Kosova'da

PRİŞTİNE (AA) - Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Sırbistan ile anlaşma imzalanmadığı sürece ne Kosova'nın ne de Belgrad'ın, Avrupa Birliği'ne (AB) katılacağını belirtti.

Borisov, Kosova’nın başkenti Priştine’de Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi ile bir araya geldi.

Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Kosova Cumhurbaşkanı Thaçi, AB'nin genişleme politikası ve Avrupa entegrasyonu konularına değinerek, Kosova'nın NATO'nun ve AB'nin bir parçası olmasının tek yol olduğunu vurguladı.

Bulgaristan'ın, AB'nin genişlemesinin en büyük destekçisi olmaya devam ettiğini dile getiren Thaçi, Bulgaristan'ın, ülkesi ve bölge ile yakınlığı ve birçok ortak yönü bulunduğunu kaydetti.

Gelecek ay düzenlenecek Sofya Zirvesi'nin AB ve Batı Balkanlar arasında eşsiz bir fırsat olduğunu söyleyen Thaçi, şunları kaydetti:

"Bu, bölgesel anlaşmazlıkların aşılması anlamına da geliyor. Burada, AB arabuluculuğunda Sırbistan ile ilişkilerimizin normalleşmesi yönündeki kararlılığımızı ifade ettim. Kosova sadece Sırbistan ile diyaloğu devam ettirmek istemiyor. Bunu, Kosova, Sırbistan ve bölge için iyi komşuluk, uzlaşı ve barış yönünde özgün bir sürece dönüştürmek istiyor."