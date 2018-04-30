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Bulgaristan Başbakanından gıdada çifte standart eleştirisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2018 19:20 | Son Güncelleme

Başbakanı Borisov: - "AB üyesi ülkeler ile Bulgaristan'daki gıdaların kalitesinde uygulanan çifte standarda son verilmeli"

SOFYA (AA) - Bulgaristan Başbakan Boyko Borisov, "AB üyesi ülkeler ile Bulgaristan'daki gıdaların kalitesinde uygulanan çifte standarda son verilmeli. Büyük market zincirleri yaptıklarından utanmalı." dedi.

Borisov, Başkent Sofya'da "AB'de Gıda Sektöründe Çifte Standart" konulu forumda yaptığı konuşmada, AB ülkelerinde yaygın birçok markaya ait ürünlerin ülkesinde yıllardır daha düşük kaliteli içerikle satılmasına tepki gösterdi.

Borisov, şunları söyledi:

"AB üyesi ülkeler ile Bulgaristan'daki gıdaların kalitesinde uygulanan çifte standarda son verilmeli. İtibar sahibi büyük holdinglerin böyle bir şey yapabileceklerini aklımdan bile geçirmemiştim. Bizler, büyük market zincirlerin ülkemizde yer edinmelerine her zaman destek vermişizdir ama yaptıkları ahlaksızlık değil mi? Avrupa’da aklı başında hangi insan, bir bebeğin gerçek tereyağı yerine palmiye yağı tercih edebileceğini düşünebilir? İlkel toplumların bile kabul edemeyeceği bir uygulama bu. Yani, onların dediği şu: 'Size sattığımız gıda zararlı ancak ona rağmen sizlere daha pahalıya satıyoruz'. Büyük market zincirleri yaptıklarından utanmalı."

Başbakan Borisov, ülkesinin AB Konseyi Dönem Başkanlığı kapsamında ev sahipliğini yapacağı en önemli etkinliklerinden biri olan AB-Batı Balkanlar Zirvesi'nde çifte standartlı yiyeceklerden menü hazırlatacağını açıkladı.

Borisov, zirve öncesinde 16 Mayıs'ta AB liderlerinin onuruna başkent Sofya’da vereceği yemekteki menü için özel talimatlar verdiğini belirterek, "Meslektaşlarımıza onların Bulgarlara yedirdikleri yemeklerden ikram edeceğiz. Bakalım onlar da bizim gibi seve seve yiyebilecekler mi?" diye konuştu.

Bulgaristan’ın AB Dönem Başkanlığı Bakanı Lilyana Pavlova da ülkesinde aynı markaya ait bir meyve suyunun fiyatının Çekya, Almanya, Avusturya ve İtalya gibi ülkelerden yüzde 60 daha pahalı olduğunu belirterek, "Bulgaristan'da satılan fındıklı sütlü çikolatada tek bir damla dahi tereyağı yok ancak AB'de satılan aynı çikolata barında 6 adet fındık fazla var" ifadesini kullandı.

Bulgaristan Gıda ve Tarım Bakanlığınca bu yılın başında yapılan incelemelerde, ithal edilen gıdalar ile diğer AB üyesi ülkelerindeki aynı ürünler arasında kalite farklılığı olduğu tespit edilmişti.

Bulgaristan, AB'nin, üye ülkelere satış yapan firmaların bölgesel ürünlerin içeriğine yönelik gerekli denetimi yapmadığını öne sürmüştü.

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Anahtar Kelimeler:
Bulgaristan Avrupa Birliği çifte standart gıda

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