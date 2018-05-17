Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev iftar verdi

SOFYA (AA) - Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, ramazan ayı dolayısıyla başkent Sofya'da iftar verdi.
İftarın onursal konuğu Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Bakir İzetbegovic oldu.
İftara, ülkedeki dini liderlerin yanı sıra diplomatlar ve bilim-kültür çevreleri temsilcileri katıldı.
Cumhurbaşkanı Radev, yaptığı konuşmada, Bulgaristan Cumhurbaşkanlığının yıllardır süren bir gelenekle ramazanda iftar verdiğini söyledi.
Sofya ve Saraybosna'da farklı dinlerin ibadet yerlerinin, müze ve kültürel anıtlarının huzur içinde beraberliğini sürdürdüğünü anlatan Radev, "Balkanlar'da dinlerimiz farklı olabilir ancak değerlerimiz ortak ve biz barış içinde yaşayabiliriz. İbadet yerlerimiz herkese açık olduğu gibi kalplerimiz de herkese açıktır. Dualarımızda sadece barış istiyoruz." diye konuştu.
Bulgaristan Müslümanları Başmüftüsü Mustafa Aliş Haci de ülkedeki tüm dini liderleri bir arada görmekten mutluluk duyduğunu ifade etti.
İftar sofrası etrafında toplanan insanların Bulgaristan'daki köklü hoşgörü anlayışının örneğini oluşturduğuna işaret eden Haci, "Bizi gören herkes, bizden hoşgörü dersi alabilir. Bu ramazanın da birleştirici olacağına inanıyorum. Bizim için ramazan, güç, bereket ve hoşgörü anlamına gelir." ifadelerini kullandı.
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