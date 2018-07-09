SOFYA (AA) - Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, TBMM'deki yemin törenine katılan Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, “Türk halkının seçimine saygı duyduğum içi buradayım. Aynı yaklaşımı tüm komşularımızdan beklerim.” dedi.

Erdoğan'ın TBMM Genel Kurulu'ndaki yemin törenine ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni"ne katılmak amacıyla Ankara'ya gelen Radev, Bulgaristan Ulusal Radyosu'na (BNR) açıklama yaptı.

Amaçlarının komşu ülkelerin tüm cumhurbaşkanlarıyla karşılıklı güven ve saygıya dayalı ilişkiler kurmak olduğunu vurgulayan Radev, "Günümüzün realitesinde, özellikle yaşadığımız bölgede iyi komşuluk ilişkilerin barış ve istikrarın yararına kilit rol oynadığını unutmamalıyız. Türk halkının seçimine saygı duyduğum için buradayım. Aynı yaklaşımı tüm komşularımızdan beklerim. Türkiye Cumhurbaşkanı ile ikili ilişkilerin geliştirilmesi, karşılıklı güvenin artırılması ve ortaklığın sürdürülmesi için birlikte çalışacağımıza inanıyorum." diye konuştu.

