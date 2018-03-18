Keşan Belediye Başkan Yardımcısı Cengizhan Atkan, belediye olarak bu tür sınır ötesi işbirliği programlarının dostlukla, güzellikle gerçekleştirilmesi için her zaman hazır olduklarını dile getirdi.

Haskovo Vali Yardımcısı Stevka Zdravkova da projeye katkı sağlayan tarafların gerçekleştirdikleri etkinlikler ve yaptıkları sanat eserleriyle iki ülke arasında bir "dostluk yolu" kurduklarını vurguladı.

İvayovgrad Belediye Başkanı Diana Ovçarova, açılış konuşmasında, "Türk ortaklarımızın katılımıyla yapılan bu eşsiz etkinlik şehrimize sıcaklık, temizlik ve aydınlık getirmiştir." dedi.

Festival, AB'nin Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi Programı kapsamında Bulgaristan Sosyal Kalkınma ve Entegrasyon için Sivil Girişim Derneği (GIORI) ile Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Çamlıca köyü muhtarlığı tarafından ortaklaşa gerçekleştirildi.

AB sınır ötesi işbirliği projesinin Türkiye ortağı olan Çamlıca köyünün muhtarı Arif Büyükyatıkçı ise Türkiye'de bir ilk olarak böyle bir projeye doğrudan katılma başarısını elde ettiklerini söyledi.

Büyükyatıkçı, sınır ötesi projeye kabul edildiklerinden dolayı mutlu olduğunu belirterek, "İnşallah bunun proje koordinatörlerimiz ile beraber önümüzdeki yıllarda da devam etmesini istiyoruz." dedi.

Keşan'ın Çamlıca yöresine ait Kara Nine efsanesini araştıran, yeniden hikayelendirerek tiyatrolaştıran gazeteci-yazar Billur Ocak da AB projesi sayesinde iki ülkenin kültürel değerlerini daha yakından tanıma şansı elde ettiklerini belirterek, "Kara Nine, Keşan'ın Çamlıca köyüne özgü bir efsane. Yıllardan beri çocukluğumuzda yaşlılardan dinlediğimiz hikayeleri derleyerek kendi adıma efsaneyi tekrar gün yüzüne çıkarıp bugünlerde çocuklarımıza, gelecek nesillere aktarmak istedik." ifadesini kullandı.

Kara Nine tablosunun ressamı Şule Küçükoğlu ise projenin sözlü halk edebiyatında unutulmaya yüz tutmuş Kara Nine hikayesinin hem tuvale hem de sahneye aynı anda taşınmasına vesile olduğunu aktardı ve bundan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.