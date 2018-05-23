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"Bulgaristan Schengen üyeliğine hazır"

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2018 12:20 | Son Güncelleme

AB Komisyonunun Göç, İçişleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu Üyesi Dimitris Avramopulos: - "AB’nin Türkiye ile dış sınırını mükemmel koruyan Bulgaristan Schengen üyeliğine hazır"

SOFYA (AA) - Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Göç, İçişleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu Üyesi Dimitris Avramopulos, “AB’nin Türkiye ile dış sınırını mükemmel koruyan Bulgaristan Schengen üyeliğine hazır.” dedi.

Bulgaristan'ın başkenti Sofya’daki "AB-ABD Adalet ve İç Düzen" konulu konferansa katılan Avramopulos, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ve İçişleri Bakanı Valentin Radev ile görüştü.

Avramopulos, Başbakan Borisov ile görüşmesinin ardından basına yaptığı açıklamada, Bulgaristan’ın tamamlamak üzere olduğu AB Konseyi dönem başkanlığının başarılı olduğuna işaret ederek, “AB’nin Türkiye ile dış sınırını mükemmel koruyan Bulgaristan Schengen üyeliğine hazır.” diye konuştu.

Avramopulos ve Borisov'un görüşmede, AB ortamındaki göçle ilgili mevzuatta reform düzenlemeleri, terörle ve sanal suçlarla mücadele konularını ele aldığı bildirildi.

Bulgaristan İçişleri Bakanı Valentin Radev de Avramopulos ile yaptıkları toplantıda, AB’nin ABD ile arasındaki örgütlü suçlar, terörle mücadele ve iç güvenlik konularına ilişkin diyalogun ilerlemesini değerlendirdikleri bilgisini paylaştı.

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Anahtar Kelimeler:
İçişleri ve Vatandaşlık Komiseri Dimitris Avramopulos Avrupa Birliği Bulgaristan Schengen

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