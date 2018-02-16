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Bulgaristan vatandaşı 3 kişinin FETÖ şüphelilerine yardım davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.02.2018 21:25 | Son Güncelleme

FETÖ şüphelilerini yasa dışı yollarla yurtdışına çıkarmaya çalıştıkları iddiasıyla haklarında dava açılan Bulgaristan vatandaşı 3 sanık hakim karşısına çıktı

EDİRNE (AA) - Edirne'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelilerini yasa dışı yollardan yurtdışına kaçırmaya çalıştıkları iddiasıyla haklarında dava açılan 3 Bulgaristan vatandaşının yargılanmasına başlandı.

Edirne 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan duruşmaya tutuklu sanıklar Gyursel Yuzeir Mustafa (50), Nikolay Milenov Kasabov (50) ve Shaban Hasan Murad (43) ile avukatları katıldı.

Kasabov, savunmasında Bulgaristan'da çiftçi olduğunu aylık 200-250 arası Bulgaristan levası kazandığını anlattı.

Göçmen kaçakçılığıyla hiçbir ilgisinin olmadığını ileri süren Kasabov, mahkemeden tahliyesini talep etti.

Diğer sanık Murad ise olay günü Mustafa ile Türkiye'ye alışveriş yapmaya geldiğini ifade ederek, "Alışveriş yaptıktan sonra Mustafa telefonla konuştu. Sonra yanımıza 5-6 kişi geldi, neden geldiklerini bilmiyordum. Kapıkule'nin oraya bıraktık insanları, sonra polis geldi. Korktuk, kaçarken jandarmaya yakalandık." dedi.

Sanık ve avukatların beyanlarının ardından, mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

Cumhuriyet Savcısı Abdulkerim Kardaş tarafından hazırlanan iddianamede "göçmen kaçakçılığı" ve "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla Bulgaristan vatandaşları Gyursel Yuzeir Mustafa, Nikolay Milenov Kasabov ve Shaban Hasan Murad'ın 18 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

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