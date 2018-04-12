Bulgaristan vatandaşı 3 kişinin FETÖ şüphelilerine yardım davası

EDİRNE (AA) - FETÖ şüphelilerini yasa dışı yollarla yurtdışına çıkarmaya çalıştıkları iddiasıyla haklarında dava açılan Bulgaristan vatandaşı 3 sanığın tahliyesine hükmedildi.

Edirne 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan duruşmaya, tutuklu sanıklar Gyursel Yuzeir Mustafa (50), Nikolay Milenov Kasabov (50) ve Shaban Hasan Murad (43) ile avukatları katıldı.

Sanık Kasabov savunmasında, olayla ilgili polisler tarafından düzenlenen tutanağı kabul etmediğini belirterek, "Beni olayın içine sokmak istemişlerdir. Ben göçmenleri tanımıyorum. Onlar da beni bilmemektedir. Haksız yere 5 aydır tutukluyum. İsmim lekelendi." diye konuştu.

Sanık Murad ise Edirne’ye alışveriş için geldiğini ve kendisini cezaevinde bulduğunu savunarak, suçsuz olduğunu ileri sürdü.

Duruşmada ayrıca, olay gününe ilişkin fiziki takip ve yakalama tutanağında imzası yer alan iki polis memuru da tanık olarak dinlenildi.

Mahkeme heyeti, verdiği aranın ardından üç sanığın da tahliyesine karar verdi.

Mahkeme, sanıklar hakkında yurtdışı çıkış yasağını kapsayan adli kontrol tedbiri uygulanmasına ve sanıkların ayrı ayrı 22 bin lira güvence miktarı ödemeleri halinde bu yasağın kaldırılmasına karar verdi.

Duruşma, ertelendi.