Bulgaristan’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliği

SOFYA (AA) – Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.
Türk ve Bulgar Kadınları Dostluk Derneği (BUTUKADD) tarafından Türkiye’nin Sofya Büyükelçiliğinin desteğiyle Ramada Otel'nde düzenlenen programda Türk ve Bulgar çocukların yanı sıra çeşitli ülkelerden gelen çocuklar birlikte eğlendiler.
Programa katılan çocuklar, Türkçe ve diğer dillerde şiirler, şarkılar söylediler, çeşitli sanat sunumları yaptılar.
Türkiye’nin Sofya Büyükelçisi Hasan Ulusoy, programda AA muhabirine yaptığı açıklamada “Tüm çocuklar burada tek bir dili konuşuyor, o da mutluluğun ve eğlencenin dilidir. Geleceğin kurucuları çocuklardır.” ifadelerini kullandı.
Ulusoy, Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği bayramı dünya çocuklarıyla yaşamak, kültürlerini paylaşmak ve daha hoşgörülü ve verimli bireyler olarak yetişmelerini sağlamak amacıyla böyle bir program düzenlediklerini söyledi.
Ulusoy, “Çocuklarımızı düşmanlıkla, ön yargıyla değil, onları mutluluk içinde birlikte yaşamak ve ortak bir gelecek için yetiştirmeliyiz. Çocukları böyle yetiştirirsek, gelecekte husumetler değil, müreffeh bir gelecek olacaktır.” dedi
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