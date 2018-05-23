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Bulgaristan'da AB-ABD Adalet ve İç Düzen toplantısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2018 23:05 | Son Güncelleme

Taraflar, terörle mücadele, bilgi mübadelesi, radikalleşmenin engellenmesi, internetin terör amaçlı kullanımı, kimyasal, nükleer ve patlayıcı maddelerin üzerindeki denetim gibi konuları görüştü

SOFYA (AA) - Avrupa Birliği (AB)-ABD Adalet ve İç Düzen toplantısında taraflar, terörle mücadele, bilgi mübadelesi, radikalleşmenin engellenmesi, internetin terör amaçlı kullanımı, kimyasal, nükleer ve patlayıcı maddelerin üzerindeki denetim konularında görüş alışverişinde bulundu.

Bulgaristan'ın Avrupa Birliği (AB) dönem başkanlığı kapsamında Sofya'da düzenlenen toplantı sona erdi.

Bulgaristan İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre taraflar, terörle mücadele, bilgi mübadelesi, radikalleşmenin engellenmesi, internetin terör amaçlı kullanımı, kimyasal, nükleer ve patlayıcı maddelerin üzerindeki denetim konularında görüş alışverişi yaptı.

Özellikle hava taşımacılığı ve kamu alanlarındaki terör eylemi tehditlerinin artmasını göz önünde bulunduran taraflar, yolcu rezervasyon ve kimlik bilgilerinin mübadelesinin önemini vurguladı. Gelecekte başka forumlarda da konunun gündeme alınması kararlaştırıldı.

Taraflar, güvenlik kurumlarının çalışmalarında kişisel özgürlük ve dokunulmazlık açısından sanal ortamındaki verilerin korunmasının öneminin de altını çizdi.

Toplantıda ayrıca, göç, sınır güvenlik yönetimi ve vize politikaları konusunda bilgi alışverişinde bulundu. AB tarafı, Avrupa'daki göç eğilimleri ve dış sınırlarını koruma alanındaki girişimleri konusunda bilgi paylaştı.

Yasal ve düzensiz göç konusunda da görüşen taraflar, kaçak göç ve insan kaçakçılığıyla mücadele alanında etkin iş birliğinin artırılması konusunda da mutabık kaldılar.

Toplantıda, kara para aklama ve terör örgütlerin finansmanına karşı alınabilecek önlemler de tartışıldı.

Toplantıya AB Komisyonunun Göç, İçişleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu Üyesi Dimitris Avramopulos, Adalet Komiseri Vera Jourova ve Güvenlik Birliği Komiseri Julian King de katıldı. ABD'yi ise Cumhuriyet Başsavcısı Jeff Sessions temsil etti.

Bakanlar düzeyinde bir sonraki AB-ABD Adalet ve İç Düzen toplantısının bu yılın ikinci yarısında ABD'de düzenleneceği açıklandı.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Avrupa Birliği Bulgaristan

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