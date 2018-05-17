Bulgaristan'da AB-Batı Balkanlar Zirvesi

Anlaşmanın devam ettirilmesine yönelik kararlılıkların yapılan görüşmede yinelendiğinin belirtildiği açıklamada, "Liderler, anlaşma kapsamında İran'ın kendi üzerine düşen yükümlülüklerini yerine getirmeye devam etmesi gerektiğini vurguladı. Liderler, İran'ın balistik füze programı ve komşularının istikrarsızlaştırılmasına açıkça katkıda bulunan bölgesel faaliyetleri hakkındaki kaygılarını yinelediler. Bu sorunları çözme konusundaki kararlılıklarını yeniden dile getirdiler." ifadelerine yer verildi.

İngiltere Başbakanlığından yapılan açıklamada Bulgaristan'ın başkent Sofya'daki AB-Batı Balkanlar Zirvesi'ne katılan Başbakan May'in burada Alman ve Fransız liderlerle üçlü görüşmede bulunduğu belirtildi.

May'in Tusk ve Juncker ile bir araya geldiği üçlü görüşmede ise Brexit müzakerelerinin masaya yatırıldığı belirtilen açıklamada, görüşmede, müzakerelerin şimdiye kadar "olumlu bir süreçte ilerlediğini" ifade eden liderlerin ayrıca vatandaşların hakları ile gelecekteki güvenlik ortaklığı konularına da değindiği kaydedildi.

May'in İrlandalı mevkidaşı Leo Varadkar ile de görüştüğünün kaydedildiği açıklamada, "İrlanda ve Kuzey İrlanda arasında fiziki bir sınır istemedikleri konusunda hem fikir olduklarını birbirleriyle paylaştılar." denildi.

