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Bulgaristan'da AB-Batı Balkanlar Zirvesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2018 20:00 | Son Güncelleme

İngiltere Başbakanı Theresa May, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, nükleer anlaşmayı görüştü - May, Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk ve AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ile yaptığı üçlü görüşmede Brexit müzakerelerini ele aldı

LONDRA (AA) - İngiltere Başbakanı Theresa May'in, Almanya Başbakanı Angela Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk ve Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ile Bulgaristan'da görüştüğü bildirildi.

İngiltere Başbakanlığından yapılan açıklamada Bulgaristan'ın başkent Sofya'daki AB-Batı Balkanlar Zirvesi'ne katılan Başbakan May'in burada Alman ve Fransız liderlerle üçlü görüşmede bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, May-Merkel-Macron görüşmesinde liderlerin, ABD yönetiminin geçen hafta İran nükleer anlaşmasından vazgeçmesi kararını ele aldıkları bildirildi.

Anlaşmanın devam ettirilmesine yönelik kararlılıkların yapılan görüşmede yinelendiğinin belirtildiği açıklamada, "Liderler, anlaşma kapsamında İran'ın kendi üzerine düşen yükümlülüklerini yerine getirmeye devam etmesi gerektiğini vurguladı. Liderler, İran'ın balistik füze programı ve komşularının istikrarsızlaştırılmasına açıkça katkıda bulunan bölgesel faaliyetleri hakkındaki kaygılarını yinelediler. Bu sorunları çözme konusundaki kararlılıklarını yeniden dile getirdiler." ifadelerine yer verildi.

May'in Tusk ve Juncker ile bir araya geldiği üçlü görüşmede ise Brexit müzakerelerinin masaya yatırıldığı belirtilen açıklamada, görüşmede, müzakerelerin şimdiye kadar "olumlu bir süreçte ilerlediğini" ifade eden liderlerin ayrıca vatandaşların hakları ile gelecekteki güvenlik ortaklığı konularına da değindiği kaydedildi.

May'in İrlandalı mevkidaşı Leo Varadkar ile de görüştüğünün kaydedildiği açıklamada, "İrlanda ve Kuzey İrlanda arasında fiziki bir sınır istemedikleri konusunda hem fikir olduklarını birbirleriyle paylaştılar." denildi.

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