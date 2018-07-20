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Bulgaristan'da göç politikasına ilişkin yeni karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2018 19:02 | Son Güncelleme

Bulgaristan'da parlamento, hükümetin sığınmacıların geri kabulü ile ilgili ikili anlaşma imzalamasını yasak getiren kararı onayladı

SOFYA (AA) - Bulgaristan Parlamentosu, başbakanlığını Boyko Borisov'un yaptığı hükümetin, diğer Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ile ikili geri kabul anlaşmaları imzalamasını yasakladı.

Parlamentoda yapılan oylamayla kabul edilen üç maddeli kararda, Bulgaristan Hükümeti'nin diğer AB ülkeleri ile düzensiz göç alanında geri kabul konusunda ikili anlaşmalar imzalanması yasak getirildi.

Söz konusu kararın diğer iki maddesinde de hükümete, AB'nin göç konusunu düzenleyen Dublin Sözleşmesi ilişkin değişiklik önerilerini hazırlaması ve Bulgaristan'ın sığınmacılar politikası konusunda genel bir strateji belirlemesi talimatı verildi. Hükümete, her iki maddeyi yerine getirmesi için 30 Eylül'e kadar süre tanındı.

Ana muhalefet Bulgaristan Sosyalist Partisi'nin (BSP) girişimleriyle gündeme alınan görüşmelerde, BSP lideri Korneyila Ninova, her an çıkabilecek bir düzensiz göç akını dolayısıyla toplumda ciddi korkuların yaşandığını öne sürdü.

Başbakan Boyko Borisov ise Bulgaristan'ın AB ülkelerin arasından düzensiz göç konusunda çözüm bulan tek ülke olduğunu ve daima örnek gösterildiğini söyledi.

Borisov, yasadışı göç yolunda olan Bulgaristan'ın Türkiye ile anlaşıp, bu sorunu kesin bir şekilde çözdüğünü söyledi.

Başbakan Borisov, "Sınırımıza on binlerce insan dayanınca ne tel örgü ne de başka bir şey engel olabilir. Öyle bir durumda 'Ateş et' emri veren yetkili anında AIHM'e gider. Böyle birisi zaten çıkmaz." dedi.

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Bulgaristan düzensiz göç parlamento

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