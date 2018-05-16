Bulgaristan'da ilk teravih namazı

SOFYA (AA) - Bulgaristan'da yaşayan Müslümanlar, ilk teravih namazını kılarak ramazan ayına girdi.
Başkent Sofya'da Müslümanlar, şehirde tek olan Banya Başi Camisinde teravih namazı için bir araya geldi.
Bulgaristan Müslümanları Başmüftülüğü Genel Sekreteri Celal Faik, AA'ya yaptığı açıklamada, ülke genelinde bin 200 camide 600'ü aşkın imamın teravih namazı kıldırdığını, tüm cami ve mescitlerde ramazan coşkusunun yaşandığını söyledi.
Bulgaristan, Türkiye ve tüm dünyadaki Müslümanların ramazanını kutlayan Faik, Gazze’deki katliamlardan dolayı Bulgaristan'da duyulan üzüntüyü de paylaştı.
"Gazze’deki katliamları kınıyoruz." diyen Faik, Bulgaristan Müslümanları Başmüftülüğü adına tüm dünyaya barış diledi. Faik, "Filistinli kardeşlerimize de ramazan dolayısıyla huzur ve barış diliyoruz." ifadesini kullandı.
Bulgaristan nüfusunun takriben 7 milyon olduğunu anımsatan Faik, bu nüfusun 1,2 milyonunu Müslümanların oluşturduğuna vurgu yaptı. Faik, "Türkiye'de yaşayan bütün din kardeşlerimizin, soydaşlarımızın da Ramazan-ı Şerif'ini kutluyoruz." diye konuştu.
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