Bulgaristan'da Karadeniz'in sorunları tartışıldı

SOFYA (AA) - Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakan Yardımcısı Mehmet Daniş, "Eğer Karadeniz'de ve diğer denizlerde balıkçılık anlamında tedbir alınmazsa, sürdürülebilirliğin devamı noktasında ciddi sıkıntılar var." dedi.
Başkent Sofya'da "Karadeniz'de Balıkçılık ve Çevre Sistemi" konulu uluslararası konferans düzenlendi.
Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü'nün (FAO) himayesinde düzenlenen konferansın sonunda imzalanan ortak bildiride bölgedeki yasa dışı balıkçılık girişimleri kınandı. Bildiride FAO üyeleri, bölgenin çevresinin korunması için ortak girişimlerde bulunacaklarını belirtti.
Konferansın sonuçları ile ilgili düzenlenen basın toplantısında konuşan Bulgaristan Tarım ve Gıda Bakanı Rumen Porojanov, Karadeniz'in geleceğinin kendi ellerinde olduğunu söyledi.
Porojanov, kaçak balık avına karşı bildiriyi bölgedeki 6 ülke arasından sadece Rusya ve Ukrayna'ın imzalamadığının altını çizerek, iki ülkenin tavrını kendi aralarındaki anlaşmazlıklarına bağladı.
Bakan Porojanov, "Hepimiz farklı ülkelerde yaşıyoruz, farklı kültürlere sahibiz. Aramızda ortak olan, Karadeniz'in değer, zenginlik, temizlik ve verimliliğini korumaktır." ifadelerini kullandı.
Avrupa Komisyonu Çevre, Denizcilik ve Balıkçılık Konuları Komiseri Karmenu Vella, konferansın başarı ile sonuçlandığını aktardı.
Vella, nihai bildirisini imzalamayan Rusya ve Ukrayna'nın buna rağmen metnin içeriğinin büyük bir bölümünü desteklediğini dile getirdi.
Denetimsiz balıkçılığın sonucunda bu sektörde faaliyet gösteren 8 bin 500 büyük işletmeye bağlı binlerce insanın emek ve geçiminin riske girdiğine vurgu yapan Vella, "Bugün önlem almazsak yarın Karadeniz'in eko sistemi tehdit altında kalabilir, binlerce insanın da geçim kaynağı azalır." diye konuştu.
- "Türkiye olarak ciddi tedbirler aldık"
Konferansta Türkiye'yi temsil eden Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakan Yardımcısı Mehmet Daniş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"Eğer Karadeniz'de ve diğer denizlerde balıkçılık anlamında tedbir alınmazsa, sürdürülebilirliğin devamı noktasında ciddi sıkıntılar var. Biz de burada, Türkiye olarak, tüm denizlerimizde olduğu gibi Karadeniz'deki sürdürülebilirlilik ile ilgili, gemi izleme sistemleri gibi ciddi tedbirler aldık. Dolayısıyla biz, yapmış olduğumuz çalışmaları ve aldığımız tedbirleri buradaki üst düzey temsilcilerle, bakan, bakan yardımcıları ve uluslararası kuruluşların temsilcileri ile de paylaştık."
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