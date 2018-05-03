Bulgaristan'da sigara yasağı kısmen kaldırılacak

SOFYA (AA) - Bulgaristan'da Demografik Politikadan Sorumlu Başbakan Yardımcısı Valeri Simeonov, 2010 yılında yürürlüğe giren kapalı mekanlarda sigara yasağının kısmen kaldırılacağını bildirdi.

Hükümette, Avrupa Birliği (AB) karşıtı ırkçı ve aşırı milliyetçi Birleşik Vatanseverler (OP) koalisyonunu temsil eden Simeonov, Bulgaristan Ulusal Televizyonuna (BNT) yaptığı açıklamada, Bulgaristan'da turizm sezonu arifesinde yasağın titizlikle uygulanmadığını, gazino, bar, lokanta, kahve, disko, gece kulübü ve büfelerin sigara içilen ve içilmeyen bölümlere ayrılması gerektiğini savundu.

OP'nin hükümetteki diğer Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Krasimir Karakaçanov ile görüştüğünü ve bu konuda destek aldığını ifade eden Valeri Simeonov, OP adına, sigara içme yasağını kısmen kaldıran yasa tasarısını parlamentoya sunduklarını bildirdi.

Simeonov, kapalı mekanlarda sigara yasağının kısmen kaldırılmasıyla turistik bölgelerde işletmelerin sezonda zarar görmelerinin engelleneceğini söyledi.

Bulgaristan'da yasağın uygulamaya girdiği ilk yıllarda sıkı denetimler yapılırken, daha sonra denetim eksikliği nedeniyle işletmeler yasağı delmek için çeşitli yöntemler geliştirmişti.

