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Bulgaristan'da tarihi camide iftar

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2018 00:23 | Son Güncelleme

Türkiye'nin Filibe Başkonsolosluğu, şehrin tarihi İmaret Camisi'nde iftar verdi

FİLİBE (AA) - Türkiye'nin Filibe Başkonsolosluğu, kentte, Osmanlı döneminden kalan ve ibadete açık İmaret Cami'de iftar düzenledi.

İftar programına, Filibe halkının yanı sıra, dün kentin fuar merkezinde açılan 13. Uluslararası Hemus Savunma Sanayi Fuarı'nda Türkiye'yi Milli Savunma Bakanlığı adına temsil eden 8 kişilik heyet de katıldı.

Türkiye'nin Filibe Başkonsolosu Hüseyin Ergani, yoğun bir ziyaret programının ardından Türkiye'den gelen heyet üyeleriyle iftarda buluşmaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

İftar sonrası namaz kıldıran Diyanet görevlisi Kamil Demir, cami avlusunda bir araya gelen cemaatin kalabalığı ile paylaşılan olumlu enerjinin, mutluluk verdiğini söyledi.

Filibe'de Müslümanların dinine son derece bağlı olduklarına işaret eden Demir, "İftar geleneği insanları daha da birbirilerine yakınlaştırıyor. Türkiye'den gelen heyet üyeleri, bu vesileyle, Filibe şehrinin geçmişi, tarihi eserleri ve kültürü ile tanışma fırsatı buldu. İnsanlar arasındaki dostluk bağlarını en çok sağlamlaştıran unsurlarından biri paylaşılan geleneklerdir." ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 7 milyon nüfuslu Bulgaristan'da, 1 milyona yakın Türk ve Müslüman yaşıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Bulgaristan Filibe Heyet iftar Türkiye

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