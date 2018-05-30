HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Bulgaristan’da Türk savunma sanayi sektörüne ilgi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2018 19:47 | Son Güncelleme

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, 13. HEMUS 2018 Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı'nın açılışını yaptı - Radev: - “Yabancı katılımcılara özel bir teşekkür borcum var, onlarla yaptığımız deneyim mübadelesi karşılıklı iş birliğimizi artırır”

FİLİBE (AA) - Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, Türk savunma sanayi sektörünün de katıldığı, Filibe şehrinde düzenlenen 13. HEMUS 2018 Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı'nın açılışını yaptı.

Fuarın açılışında konuşan Radev, “Fuarımıza yabancı katılımcılarına özel bir teşekkür borcum var, onlarla yaptığımız deneyim mübadelesi karşılıklı iş birliğimizi artırır.” dedi.

İş sektörünün bilim ve eğitim sektörleriyle iş birliğini sürdürmesi gerektiğinin altını çizen Radev, “Burada, ülkemizin savunma, içişleri ve ekonomi bakanlıklarının yerel ve yabancı temsilcilerin teknoloji ve başarıları ile tanışmaları ayrı bir önem taşır.” ifadesini kullandı.

Eski Hava Kuvvetleri Komutanı olan, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev fuara katılan Koç Holding'in Otokar firmasının standını da gezdi. Türk standında sergilenen zırhlı aracı ve Otokar firmasına ait savunma sanayi ürünleri konusunda bilgi alan Radev, Türkiye’den gelen Savunma Bakanlığı heyeti üyeleri ile de görüştü.

Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi Şirketini temsilen fuara katılan Genel Müdür Yardımcısı Sedef Vehbi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev’in standımızı ziyaret etmesi, aracımızı ve diğer ürünlerimize büyük ilgi göstermesi bizleri çok onurlandırdı.” dedi.

Komşu Bulgaristan’daki HEMUS fuarına 3. kez katıldıklarını söyleyen Vehbi, “Bu sene de Türkiye savunma sanayini temsilen tek Türk şirketi olarak burada bulunmaktayız. Bulgaristan'daki çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu komşuluk ilişkisine Otokar olarak katkı vermeyi çok arzuluyoruz.” diye konuştu.

İki yılda bir düzenlenen HEMUS fuarına bu yıl 17 ülkeden 69 firma katılıyor.

PARTNERPetek'e sürpriz doğum günüPetek'e sürpriz doğum günü
Parlamenter sistemin son MGK'sından flaş açıklamalarParlamenter sistemin son MGK'sından flaş açıklamalar
FOX Tv sunucusu Fatih Portakal'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok sert sözler!FOX Tv sunucusu Fatih Portakal'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok sert sözler!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bulgaristan Fuar Savunma Sanayi Türkiye

En Çok Okunan Haberler

Survivor'dan gelen Murat Ceylan sevgilisiyle dudak dudağa

Survivor'dan gelen Murat Ceylan sevgilisiyle dudak dudağa

Muharrem İnce'den çok sert tepki: Sen kimsin!

Muharrem İnce'den çok sert tepki: Sen kimsin!

Düğün öncesi damada büyük şok! Soluk renkli çikita muzu görünce yüzüğü attı

Düğün öncesi damada büyük şok! Soluk renkli çikita muzu görünce yüzüğü attı

Suriye bağımsızlıklarını tanıdı, ABD Rusya’ya tepki gösterdi!

Suriye bağımsızlıklarını tanıdı, ABD Rusya’ya tepki gösterdi!

Faizsiz 300 bin TL kredi! 1 Haziran'da başlıyor

Faizsiz 300 bin TL kredi! 1 Haziran'da başlıyor

24 Haziran seçimleri için son anket sonuçları! Metropoll araştırma şirketi açıkladı

24 Haziran seçimleri için son anket sonuçları! Metropoll araştırma şirketi açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
HDP'li Sezai Temelli ve Pervin Buldan FOX TV'de Fatih Portakal'ın sorularını yanıtlıyor!

HDP'li Sezai Temelli ve Pervin Buldan FOX TV'de Fatih Portakal'ın sorularını yanıtlıyor!

Fatih Portakal'dan Lütfi Elvan'ın sözlerine sert tepki: Ben bu mesleği bırakırım

Fatih Portakal'dan Lütfi Elvan'ın sözlerine sert tepki: Ben bu mesleği bırakırım

Parlamenter sistemin son MGK'sından flaş açıklamalar

Parlamenter sistemin son MGK'sından flaş açıklamalar

FOX Tv sunucusu Fatih Portakal'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok sert sözler!

FOX Tv sunucusu Fatih Portakal'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok sert sözler!

Fatih Portakal'dan kendi kitabını yalanlayan Nasuhi Güngör'e tepki

Fatih Portakal'dan kendi kitabını yalanlayan Nasuhi Güngör'e tepki

Doğan TV Washington Temsilcisi Serdar Cebe'nin görevine son verildi!

Doğan TV Washington Temsilcisi Serdar Cebe'nin görevine son verildi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.