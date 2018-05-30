Bulgaristan’da Türk savunma sanayi sektörüne ilgi

FİLİBE (AA) - Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, Türk savunma sanayi sektörünün de katıldığı, Filibe şehrinde düzenlenen 13. HEMUS 2018 Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı'nın açılışını yaptı.

Fuarın açılışında konuşan Radev, “Fuarımıza yabancı katılımcılarına özel bir teşekkür borcum var, onlarla yaptığımız deneyim mübadelesi karşılıklı iş birliğimizi artırır.” dedi.

İş sektörünün bilim ve eğitim sektörleriyle iş birliğini sürdürmesi gerektiğinin altını çizen Radev, “Burada, ülkemizin savunma, içişleri ve ekonomi bakanlıklarının yerel ve yabancı temsilcilerin teknoloji ve başarıları ile tanışmaları ayrı bir önem taşır.” ifadesini kullandı.

Eski Hava Kuvvetleri Komutanı olan, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev fuara katılan Koç Holding'in Otokar firmasının standını da gezdi. Türk standında sergilenen zırhlı aracı ve Otokar firmasına ait savunma sanayi ürünleri konusunda bilgi alan Radev, Türkiye’den gelen Savunma Bakanlığı heyeti üyeleri ile de görüştü.

Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi Şirketini temsilen fuara katılan Genel Müdür Yardımcısı Sedef Vehbi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev’in standımızı ziyaret etmesi, aracımızı ve diğer ürünlerimize büyük ilgi göstermesi bizleri çok onurlandırdı.” dedi.

Komşu Bulgaristan’daki HEMUS fuarına 3. kez katıldıklarını söyleyen Vehbi, “Bu sene de Türkiye savunma sanayini temsilen tek Türk şirketi olarak burada bulunmaktayız. Bulgaristan'daki çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu komşuluk ilişkisine Otokar olarak katkı vermeyi çok arzuluyoruz.” diye konuştu.

İki yılda bir düzenlenen HEMUS fuarına bu yıl 17 ülkeden 69 firma katılıyor.

