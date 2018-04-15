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Bulgaristan’da "Türk Sinema Günleri" başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2018 01:30 | Son Güncelleme

Türkiye’nin Sofya Büyükelçisi Ulusoy: - “Amacımız Bulgar sinemaseverlere Türk sinemasını tanıtmak” - Yönetmen Kızbaz: - “Türk dizilerinin dünyaya ulaşması; yıllar öncesi bize dizi satan Brezilya’ya artık Türk dizilerinin satılması, muhteşem derecede sevindirici bir gelişme”

SOFYA (AA) – Bulgaristan’da 2018 Türk Sinema Günleri, “Çınar Ağacı” filminin gösterimiyle başladı.

Başkent Sofya’nın Arena Zapad Sinema Merkezi'nde, Türkiye’nin Sofya Büyükelçisi Hasan Ulusoy'un himayelerinde, elçiliğin Kültür ve Tanıtma Müşavirliği organizasyonunda düzenlenen etkinlik dolayısıyla resepsiyon verildi.

Açılışa “Somuncu Baba-Aşkın Sırrı” filminin yönetmeni Kürşat Kızbaz ve başrol oyuncusu Furkan Palalı, özel konuk olarak katıldılar.

Bu yıl beşincisi gerçekleştirilen Türk Sinema Günleri’nin açılışını yapmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Büyükelçi Ulusoy, burada gösterilen filmlerin insanların, kültürlerin birbirini daha iyi tanımasına aracılık ettiğini belirtti. Ulusoy, “Amacımız Bulgar sinemaseverlere Türk sinemasını tanıtmak.” dedi.

Ulusoy, Sofya'dan sonra Filibe, Kırcaali ve Burgaz’da da gerçekleştirilecek bu etkinliğin, gelecek yıl kuzey Bulgaristan’a kadar genişletileceğini kaydetti.

Türkiye’nin Sofya Büyükelçiliği Kültür Müşavirliği Başmüşaviri Kemal Tekkanat da Bulgaristan’da gösterilen Türk dizileri sayesinde Bulgar sanatseverlerin Türk sinemasına olan ilgisinin arttığını vurguladı. Tekkanat, “Amacımız; hedef kitlemiz, eski dostlarımız, tanıdıklarımız olan Bulgar halkının zevkli dakikalar geçirmeleri ve Türk filmleriyle buluşmaları.” diye konuştu.

Yapımcı Kürşat Kızbaz ise yönetmenliğini üstlendiği Somuncu Baba – Aşkın Sırrı’nın Bulgaristan’da gösteriminden büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi. Sinemanın, çağın en güçlü iletişim aracı olduğunu vurgulayan Kızbaz, “Türk dizilerinin dünyaya ulaşması, yıllar öncesi bize dizi satan Brezilya’ya artık Türk dizilerinin satılması, muhteşem derecede sevindirici bir gelişme. Hem sektör hem kültürel anlamda kendi kültürümüzün dünyaya yayılması ve doğru bir şekilde anlatılması açısından çok değerli.” değerlendirmesini yaptı.

“Somuncu Baba –Aşkın Sırrı” filminin baş rol oyuncusu Furkan Palalı da filmin insanlık mesajı veren evrensel bir hikayeyi anlattığını ve Bulgar seyircisinin bu mesajı alacağını düşündüğünü söyledi. Türk dizi ve sinema sektörünün yurt dışındaki başarısının, Türkiye için güzel bir tanıtım aracı olduğunu vurgulayan Palalı, “Yaptığımız işler aracılığıyla ülkemizin güzelliklerini onlara gösterebilme imkanımız oluyor. Merak edip bizi görmeye geliyorlar. İstanbul’a setlerimize geliyorlar.” ifadelerini kullandı.

Sofya’da 16 Nisan’a kadar sürecek Türk Sinema Günleri, 19-20 Nisan'da Filibe’de, 23-24 Nisan'da Kırcaali'de, 28-29 Nisan'da Burgaz’da düzenlenecek.

Etkinlik kapsamında “Çınar Ağacı”nın yanı sıra “Somuncu Baba-Aşkın Sırrı”, “Züğürt Ağa”, Dağ-2” ve “Kardeşim Benim” filmleri gösterilecek.

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