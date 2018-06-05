Bulgaristan’da Türkçe ve Arapça yer adlarının değiştirilmesine tepki

SOFYA (AA) – Bulgaristan’ın güneydoğusunda Eski Zağara Belediye Meclisinin geçen hafta aldığı kararla Türkçe ve Arapça oldukları gerekçesiyle bölgede bulunan 838 yer adını değiştirmesi Bulgar medyasında eleştirildi.

Siyasal bilimci Prof. Daniel Smilov’un kaleme aldığı ve ülkedeki birçok medya kuruluşunda kullanılan “İsim Değiştirme Politikası-Fikir Derlemesi” adlı makalesinde, “Mekanik çeviri anlam kaybına neden olur. Bılgaria (Bulgaristan) kelimesinin Bulgarca olmadığı anlaşılırsa ne olacak?” diye sordu.

Smilov, ülkede eski Komünist rejimin 1980’li yılların sonlarında nüfusunun yüzde 10’unu oluşturan Türk ve Müslüman'ın isimlerini Bulgarlaştırma kampanyasının öncesinde Bulgaristan’da yer adlarının da defalarca değiştirildiğini anımsattı.

Mevcut durumda hükümette koalisyon ortağı Birleşik Vatanseverler (PF) üyelerinin Eski Zağara’daki belediye meclisindeki çoğunluğunu kullanarak aldığı bu kararın, 1980’lı yıllarında insanların isimlerini değiştiren Komünistlerin eylemleriyle benzerlik taşıdığına işaret eden Smilov, “İnşallah, bugünkü vatanseverler o tarihsel hatalardan ders alıp kişi adlarını da değiştirme kararı almaz çünkü en önde gelen kendi liderlerinin soyadları Siredov, Cambazki ve Karakaçanov’dur.” dedi.