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Bulgaristan'da Türkçe ve Arapça yer isimlerinin değiştirilmesine tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2018 13:40 | Son Güncelleme

Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu Genel Başkanı Zürfettin Hacıoğlu: - "Beklentimiz, komşu ülke Bulgaristan'da demokrasiye ve halklar arasındaki hoşgörüye hizmet etmeyen bu tür yanlışlıklardan bir an önce vazgeçilmesidir"

Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu Genel Başkanı Zürfettin Hacıoğlu, Bulgaristan'ın güneydoğusunda Eski Zağara Belediye Meclisinin aldığı Türkçe ve Arapça yer isimlerinin değiştirilmesi kararına tepki gösterdi.

Hacıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, söz konusu kararın Bulgaristan'da yaşayan 1,5 milyon Türk ve Müslüman azınlık üzerinde olumsuz etki yaptığını vurguladı.

Bu tür kararları halklar arasındaki hoşgörüye, demokrasiye ve kültürel hatıralara vurulan bir darbe olarak algıladıklarını dile getiren Hacıoğlu, şunları kaydetti:

"Son günlerde Bulgar basınında çıkan haberlere göre Şumnu ve Varna belediyelerinde de benzer girişimler olduğunu okuyoruz. Ümit ediyoruz ki, bu iki belediye meclis üyeleri toplumu ayrıştıran utanç verici kararlara imza atmazlar. Aşırı milliyetçi ırkçı parti mensuplarının düşmanca tavırlarını zaten biliyoruz, bizleri esas üzen bu belediyede çoğunluğu bulunduran GERB parti meclis üyelerinin davranışlarıdır. Unutulmasın ki, son Cumhurbaşkanı seçimlerinde gerek Bulgaristan'da gerekse Türkiye'de yaşayan Türk ve Müslüman toplumu GERB Cumhurbaşkanı adayına ciddi destek verdiler. Beklentimiz, komşu ülke Bulgaristan'da demokrasiye ve halklar arasındaki hoşgörüye hizmet etmeyen bu tür yanlışlıklardan bir an önce vazgeçilmesidir."

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Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu Genel Başkan Zürfettin Hac Bulgaristan Bursa Eski Zağara Belediye Meclisi Türkçe ve Arapça yer isimleri

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