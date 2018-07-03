HABER

Bulgaristan'daki kazada ölen gurbetçilerin cenazesi toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2018 16:10 | Son Güncelleme

Almanya'dan Türkiye'ye gelirken Bulgaristan'da geçirdikleri trafik kazasında yaşamını yitiren aynı aileden 4 kişinin cenazesi, Uşak'ta toprağa verildi

Almanya'dan Türkiye'ye yaz tatili için gelirken Bulgaristan'da geçirdikleri trafik kazasında hayatını kaybeden aynı aileden 4 kişinin cenazesi Uşak'ta toprağa verildi.

Bulgaristan'ın Filibe şehri yakınlarındaki kazada yaşamını yitiren Ayşe Gümüş (50), Hatice Gümüş (30), Maide Gümüş (24) ve 3 yaşındaki Berat Karacan'ın cenazeleri, sabah saatlerinde Banaz ilçesine getirildi.

Gümüş ailesinin 4 ferdinin cenazesi, ilçe merkezindeki Dilek Camisi'nde öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Kızılhisar Köyü'nde toprağa verildi.

Cenaze törenine, ailenin yakınları ile Banaz Kaymakamı İrfan Demiröz katıldı.

Kazada yaralanan Cemal Karacan, Rukiye Karacan ve Belinay Karacan'ın tedavilerinin Bulgaristan'da devam ettiği öğrenildi.

Uzun yıllardır Almanya'da yaşadıkları öğrenilen Gümüş ailesi, önceki gün yaz tatili için Türkiye'ye gelmek üzere otomobilleriyle yola çıkmış, Bulgaristan'ın Filibe şehri yakınlarında geçirdikleri trafik kazasında Ayşe Gümüş (50), Hatice Gümüş (30), Maide Gümüş (24) ve 3 yaşındaki Berat Karacan yaşamını yitirmiş, aynı araçtaki Cemal Karacan, Rukiye Karacan ve Belinay Karacan yaralanmıştı.

PARTNERDostlar tatilde görsünDostlar tatilde görsün
Beylikdüzü Sualtı Sporları Dünya Rekortmenleri Kulübü Derneği'nin binası yıkıldıBeylikdüzü Sualtı Sporları Dünya Rekortmenleri Kulübü Derneği'nin binası yıkıldı
Ankara'da Keresteciler Sitesi'deki sünger fabrikasında büyük yangın!Ankara'da Keresteciler Sitesi'deki sünger fabrikasında büyük yangın!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Almanya Bulgaristan cezane Gurbetçi

En Çok Okunan Haberler

Emekli ve memur 2018 zammı ne kadar? En düşük memur maaşı ne kadar oldu?

Emekli ve memur 2018 zammı ne kadar? En düşük memur maaşı ne kadar oldu?

Survivor 2018 bitti! Acun Ilıcalı'dan flaş Survivor kararı!

Survivor 2018 bitti! Acun Ilıcalı'dan flaş Survivor kararı!

Küçük Leyla nasıl öldü? Vali Elban, Leyla Aydemir'in ölüm nedenini açıkladı! Otopsi raporunda dikkat çeken detaylar

Küçük Leyla nasıl öldü? Vali Elban, Leyla Aydemir'in ölüm nedenini açıkladı! Otopsi raporunda dikkat çeken detaylar

Son dakika! Muharrem İnce'ye Kılıçdaroğlu'ndan sert yanıt! CHP olağanüstü kurultaya mı gidiyor?

Son dakika! Muharrem İnce'ye Kılıçdaroğlu'ndan sert yanıt! CHP olağanüstü kurultaya mı gidiyor?

Muharrem İnce'den flaş kurultay açıklaması: Kılıçdaroğlu'na bir teklifte bulundum

Muharrem İnce'den flaş kurultay açıklaması: Kılıçdaroğlu'na bir teklifte bulundum

Yeni 'seçim' anketi! Seçim sonrası ilk kez paylaşıldı

Yeni 'seçim' anketi! Seçim sonrası ilk kez paylaşıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TSK'nın komuta kademesiyle bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TSK'nın komuta kademesiyle bir araya geldi

Ankara'da Keresteciler Sitesi'deki kimyasal fabrikasında büyük yangın!

Ankara'da Keresteciler Sitesi'deki kimyasal fabrikasında büyük yangın!

Sosyal medyayı sallayan bomba iddia! Erdoğan'ı bomba yüklü minibüsle öldüreceklerdi!

Sosyal medyayı sallayan bomba iddia! Erdoğan'ı bomba yüklü minibüsle öldüreceklerdi!

Günün en iğrenç haberi Tekirdağ'dan!

Günün en iğrenç haberi Tekirdağ'dan!

İstanbul'da korku dolu anlar! Eylem için çıktığı vincin üzerinde bayıldı

İstanbul'da korku dolu anlar! Eylem için çıktığı vincin üzerinde bayıldı

Bodrum'da korku dolu anlar! Belediye başkanı onu görünce suya atladı

Bodrum'da korku dolu anlar! Belediye başkanı onu görünce suya atladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.