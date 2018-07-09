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Bulgaristan'dan AB'nin göçmen yaklaşımına tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2018 16:33 | Son Güncelleme

Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Krasimir Karakaçanov: -"Bulgaristan’a 45 bin kaçak göçmenin geri yollanmasına kesinlikle karşıyız" - "Angela Merkel, Almanya ve diğerler bazı ülkeler gibi sorumsuzca kaçak göçe kapılarını açanlar şimdi onlara sahip çıksınlar"

SOFYA (AA) – Bulgaristan Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Krasimir Karakaçanov, düzensiz göçle Avrupa Birliği'ne (AB) giriş yaptıktan sonra Batı ülkelerine ulaşan göçmenlerin, giriş yaptıkları ilk AB ülkesindeki kaydına göre o ülkeye geri yollanması yaklaşımına karşı çıktı.

Özel bir kanala yaptığı açıklamada, AB’nin yeni yaklaşımının, göçmenlerin ilk kayıt oldukları ülkeye geri yollanmasından yana olduğunu anımsatan Karakaçanov, ülkeden transit geçiş yaparak Avrupa'ya gittiği tahmin edilen 45 bin kişiyi kastederek, "Bulgaristan’a 45 bin kaçak göçmenin geri yollanmasına kesinlikle karşıyız." dedi.

Karakaçanov, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in yaklaşımını da eleştirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Angela Merkel, Almanya ve diğerler bazı ülkeler gibi sorumsuzca kaçak göçe kapılarını açanlar şimdi onlara sahip çıksınlar. Yıllar önce Ortadoğu, Afrika ve Afganistan’dan yola çıkanlar Bulgaristan’a gelmek zaten istememişti. Onlar, Merkel gibi diğer Avrupa liberallerinin daveti üzerine harekete geçmişti. Bulgaristan bunlara sadece transit geçiş koridoru olmuştu. Bulgaristan’ın bugünkü ve eski hükümetleri asla kaçak göçmen kabul etmek istememiştir."

Bulgaristan'ın bu konudaki tavrının daima net olduğunu dile getiren Karakaçanov, şunları kaydetti:

"Ülkemiz, entegre olmak istemeyen, çalışmak istemeyen, sadece sosyal yardım almak talep eden kaçak göçmenlerin istilasına boğulursa biz ne yapacağız? Eskiden biz (AB’nin karşısında) hep uslu davranmıştık ancak Bulgaristan artık benzer insanların ülkemize geri yollanmasını kesin olarak kabul edemez."

Karakaçanov, Avrupalı politikacılara bencil davranmamaları çağrısında bulunarak, göçmenlerin AB’yi bir "yardım kuruluşu" olarak görmekten vazgeçmeleri gerektiğini savundu.

- Göçmenlere "kapalı tip" kamplar önerisi

Irkçı ve aşırı milliyetçi fikirleri ile tanınan AB parlamentosundaki Bulgar milletvekili Angel Cambazki de başkent Sofya’da bulunan ve kaçak göçmenleri barındıran 3 kampın "kapalı tip" kamplara dönüştürülmesine ilişkin Bakanlar Kurulu’na resmi talepte bulundu.

Cambazki, böyle bir önlemin Sofya’nın güvenliğine önemli katkı sağlayacağını öne sürerek, ağırlıklı genç erkeklerden oluşan kaçak göçmenlerin profilinin başkentin güvenliğini önemli ölçüde tehdit ettiğini kaydetti.

Suriye krizinin başından bu yana komşu Türkiye sınırından kaçak yoldan gelen göçmenlerin büyük bir bölümü, Bulgaristan'dan yine kaçak şekilde Batı Avrupa ülkelerine ulaştı. Bulgaristan'da Devlet Mülteciler Ajansının son verilerine göre kamplarda kalan göçmenlerin sayısı 600’e düşmüştü.

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